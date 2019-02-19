2019-02-19T15:20:21+03:00
Политика

Порошенко заявил, что США отказались от контактов с Россией

По словам президента Украины, причиной принятия таких мер стал инцидент в Керченском проливе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что представители Соединенных Штатов не стали встречаться со своими российскими коллегами из-за прошлогоднего инцидента в Керченском проливе. Речь идет, в частности, о контактах в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила в период с 15 по 17 февраля.

Именно на этом мероприятии Порошенко встретился с американским вице-президентом Майком Пенсом, который якобы и заверил его в отмене всех встреч с российскими представителями.

При этом глава государства подчеркнул, что контакты между Вашингтоном и Москвой так и не будут налажены, пока задержанные за нарушение границы РФ украинские моряки не выйдут на свободу, передает телеканал "Прямой".

Напомним, что речь идет о 24 членах экипажа трех военных кораблей, которые игнорируя все требования российских пограничников попытались прорваться через Керченский пролив, но были арестованы. Позже выяснилось, среди моряков были также сотрудники Службы безопасности Украины.

Сайт kp.ru писал о том, что в ФСБ такие действия киевских властей расценили как провокацию, а задержанных членов экипажа кораблей объявили уголовными преступниками.

Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Совфеде предложили закрывать гипермаркеты в выходные
Порошенко официально закрепил курс на вступление в НАТО и ЕС
Путин и Нетаньяху встретятся в Кремле 21 февраля
Количество отжиманий укажет на проблемы с сердцем
Роскачество составило рейтинг качественных российских вин
Александр Васильев: Семья Карла Лагерфельда была тесно связана с Россией
Лавров: Россия будет биться за Вышинского
Лавров: цель США создать квазигосударство на берегу Евфрата
В России объем хищений с платежных карт за 2018 год увеличился на 44%
Мать потерявшегося в «Лосином острове» мальчика могла намерено оставить его в лесу
Госдума приняла законопроект о паллиативной помощи
В Москве из фуры на ходу выпали бордюры
Лавров заявил, что блокировка аккаунтов RT в Facebook является примером давления на российские СМИ
Росздравнадзор изъял из продажи медицинский препарат "Эпистат"
Богданов: ИГ* превращается в вербовочную сеть
Queen выступит на вручении премии «Оскар»
В римском аэропорту произошел пожар
Мадуро осудил Трампа за речь в "нацистском духе"
Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Госдума вступилась за должников по ипотеке
Володин заявил, что ответственность за фейковые новости распространится и на владельцев СМИ
Россия обошла Саудовскую Аравию по объему добычи нефти
Курс рубля укрепился по отношению к евро и доллару