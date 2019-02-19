Порошенко заявил, что США отказались от контактов с Россией

СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-19T15:20:21+03:00

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что представители Соединенных Штатов не стали встречаться со своими российскими коллегами из-за прошлогоднего инцидента в Керченском проливе. Речь идет, в частности, о контактах в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходила в период с 15 по 17 февраля.

Именно на этом мероприятии Порошенко встретился с американским вице-президентом Майком Пенсом, который якобы и заверил его в отмене всех встреч с российскими представителями.

При этом глава государства подчеркнул, что контакты между Вашингтоном и Москвой так и не будут налажены, пока задержанные за нарушение границы РФ украинские моряки не выйдут на свободу, передает телеканал "Прямой".

Напомним, что речь идет о 24 членах экипажа трех военных кораблей, которые игнорируя все требования российских пограничников попытались прорваться через Керченский пролив, но были арестованы. Позже выяснилось, среди моряков были также сотрудники Службы безопасности Украины.

Сайт kp.ru писал о том, что в ФСБ такие действия киевских властей расценили как провокацию, а задержанных членов экипажа кораблей объявили уголовными преступниками.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/679351" frameborder="0"></iframe> Морская провокация Украины.Украина решила поиграть с Россией в морской бой?

ИСТОЧНИК KP.RU