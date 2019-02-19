Шойгу напомнил строителям армейского храма древнюю заповедь

- Хотел бы начать со слов благодарности тем людям, которые сделали свои взносы, - сказал министр обороны Сергей Шойгу на совещании по возведению главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот», строящемся исключительно на добровольные пожертвования. - Таких у нас на сегодня 51567 человек. И они в общей сложности собрали средства в объеме 2 миллиарда 206 миллионов 737 тысяч 301 рубль и 89 копеек.

Министр заверил, что все собранные деньги на учете, «все абсолютно под контролем».

Перед совещанием Шойгу осмотрел строительную площадку, где завершается возведение цокольного и первого этажей храма. Здесь круглосуточно работают более 300 специалистов. Одновременно идет работа над росписью икон, изготовлением скульптур и колоколов. Храм Вознесения Христова должен быть построен к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне — к весне 2020 года.

При этом главный армейский храм задуман высотой 95 метров. Что сделает его третьим по высоте православным храмом мира после храма Христа Спасителя (103 метра) и Исаакиевского собора (101,5 метра). Он сможет вместить почти 6 тысяч человек.

Но на совещании Шойгу предостерег строителей от излишней поспешности в ущерб качеству работ. И напомнил древнюю заповедь.

- Выполняя и укладываясь в график, нельзя забывать о качестве. Как говорили древние, если ты сделаешь быстро и плохо, то недолго будут помнить, что ты сделал быстро, но всю жизнь будут помнить, что ты сделал плохо, - сказал министр. - А если ты сделаешь чуть попродолжительнее, но сделаешь хорошо, то все будут помнить, что ты сделал хорошо, но никто не будет помнить, что ты чуть-чуть затянул со сроками.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Храм и беднота

Владимир ВОРСОБИН

Новость, что министерство обороны собирается строить в парке «Патриот» почти стометровый храм, поначалу не выглядела особенной. Храм так храм. Пусть в странном для православия (судя по эскизам) стиле «милитари», но с другой стороны – какие претензии к стилю? Храм армейский. Не соглашусь с теми, кто ядовито осмеивает святой проект. (подробности)