Бывший любoвник Екатерины Климовой женится на певице

Бывший любовник актрисы Екатерины Климовой, музыкант Роман Архипов решил жениться. Избранницей артиста стала певица Алиса Огородникова.

Бывший участник группы "Челси" и выпускник телешоу "Фабрика звезд - 6" Роман Архипов сделал предложение своей возлюбленной. Счастливое событие произошло в США, куда влюбленные уехали в конце января.

roman_band_fans Роман Архипов решил жениться

Трогательное видео записали друзья пары. Как отмечает Архипов, Алиса для него - тот самый человек, которого он долго искал, пишет "СтарХит".

"Я узнал, что во время нашего пребывания в США будет матч моего хорошего друга Саши Овечкина. Мы пошли на матч «Вашингтон Кэпиталз», и я специально подговорил друзей, устроил сюрприз. Все было как в американских фильмах: на экране показали нас двоих, я достал кольцо и Алиса сказала «да». Я очень счастлив вот уже два дня", - поделился Роман эмоциями.

Девушка была удивлена и явно обескуражена произошедшим. Она не могла сдержать эмоций.

eliss_rocks Избранницей выпускника "Фабрики звезд - 6" стала певица Алиса Огородникова

Избранница певца тоже занимается музыкой, частенько выступает в Москве. Отношения, начавшиеся как сугубо деловые, очень скоро переросли в романтические.

О личной жизни Романа известно не так уж и много. Несколько лет назад ему приписывали отношения с актрисами Дарьей Резниковой и Екатериной Климовой. Ходили слухи, что брак Климовой с Игорем Петренко распался как раз из-за тайной связи артистки с музыкантом.

romanarkhipov Бывший участник группы "Челси" делает карьеру в США

Все вскрылось в 2013 году. Климова закрутила роман с Архиповым на съемках комедии "Любовь в большом городе-3". Папарацци тайком запечатлели поцелуй, которым любовники обменялись в перерыве между съемками в Лас-Вегасе. Когда тогдашний муж Екатерины - Игорь Петренко увидел опубликованную в Интернете видеозапись, он был вне себя от ярости.

Актер признавался: тогда ему хотелось убить Катю. "Я готовился к ее приезду из Лас-Вегаса, до этого мы долго не общались. Я привел нашу квартиру в порядок, накупил новой мебели, короче, готовил сюрприз. И тут случайно в Интернете увидел этот ролик, - рассказывал Петренко несколько лет назад в телеинтервью. - Честно говоря, хотелось крушить все вокруг. Ну, собственно, что я и сделал. Конечно, дал волю эмоциям… В какой-то момент хотелось убить их обоих, разорвать всех, кто был к этому причастен, вместе с этим Лас-Вегасом".

Супруги подали на развод после девяти лет совместной жизни. Несмотря на очевидную измену Климовой, Петренко винил во всем только себя. "Я сам виноват в том, что случилось. Целиком и полностью, - говорил Игорь после разрыва с женой. - Поверьте, Катя святая женщина. Лучше неё, наверное, нет матери и жены на этом свете. Но случилось то, что случилось".