Поможет ли в борьбе с бедностью социальный контракт

В своем послании федеральному собранию президент России Владимир Путин затронул тему бедности. Отметив, что «государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации», он предложил несколько мер по борьбе с бедностью.

Одна из них - социальный контракт. Президент подчеркнул, что эта практика уже используется в нескольких регионах страны и успешно себя зарекомендовала. Социальный контракт - это соглашение между малоимущим и центром соцзащиты населения. Последний помогает гражданам найти работу, бесплатно отучиться новой профессии или пройти повышение квалификации, открыть свое дело или стать фермером. Денежной помощи по программе обычно не предусмотрено или она ограничена (до 60 тысяч руб. на весь срок контракта).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693000" frameborder="0"></iframe> Путин - о социальном контракте.

Экспертам считают такой контракт полезным, но к реализации его есть вопросы.

- Эта здравая практика, в основном заимствованная из практики развитых стран. Но надо понимать, что каждая бедная семья - это свой островок, своя уникальная история, свои проблемы. Единый подход тут может не помочь. Кому-то нужна помощь в поиске работы, кому-то медицинская помощь. Так что, все проблемы решить социальным контрактом невозможно, - считает Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений. - Что касается работы, еще один вопрос - насколько есть для граждан рабочие места в регионах? Представьте многодетную семью с ребенком инвалидом, ну куда она поедет, в другой город, что ли?

Еще один вопрос к программе "социального контракта" - это специфика бедности в России. Еще зампред правительства Ольга Голодец отмечала, что в стране большое количество именно работающих бедных. По ее словам, в стране около 5 млн человек работают, но при этом получают настолько маленькую зарплату, что влачат жалкое существование. Поможет ли им социальный контракт?

- Да, у нас достаточно двум родителям работать в бюджетных учреждениях, особенно в регионах и иметь одного-двух детей - у них почти 100% будет катастрофа с финансами, - говорит Сафонов. - И тут, конечно, никакой социальный контракт им не поможет, они же и так работают. Здесь ничего не поможет, кроме как государству требовать от работодателей платить людям более высокую заработную плату. И серьезно повышать МРОТ (минимальный размер оплаты труда - прим. авт.).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономист о введении социальных контрактов: Нужно избежать столкновения интересов с трудовыми мигрантами

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин призвал усилить борьбу с бедностью.

- Одно из направлений таких усилий — внедрение практики социальных контрактов. Это предоставление малоимущим гражданам посильных работ, когда заказчиком выступает государство. В этом году социальными контрактами должны быть охвачены более 9 млн человек, - сказал Путин (подробности)