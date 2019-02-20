«Бедность – главная проблема страны»: Политолог о послании Федеральному собранию

Центральной темой послания Федеральному собранию в этом году стали социально-экономический вопросы. Особенно – тема бедности. Еще в своих «майских указах» Владимир Путин дал поручение снизить ее уровень вдвое за 6 лет.

Политолог Георгий Бовт считает, что бедность – главная проблема страны. Об этом он рассказал в интервью «КП». И рецепты для борьбы с ней пока используются неверные.

- В мире есть несколько разных концепций борьбы с бедностью. Конечно, проще всего бороться с ней, когда экономика растет по 10% в год. Тогда средний уровень поднимается - и вместе с этим вытягивать бедных. Тогда нужно просто эффективнее перераспределять налоги, больше облагать состоятельных людей и перераспределять в пользу бедных, - говорит эксперт. - Есть концепция, когда бедным, начиная с какого-то уровня, начинают платить пособие. Мы долго шли по этому пути. У нас, по-моему, около 40 категорий людей, которые получают разного вида пособия. Это абсолютно размазывание белой каши по чистой скатерти. То есть по факту принадлежности к той социальной группе, которая считается нуждающейся, людям платят вне зависимости от того, реально нуждаются они или нет, и в какой мере.

Эксперт привел в пример ситуацию с многодетными семьями.

- Мы берем категорию и считаем, что она бедная. Из этих многодетных семей одни живут на 50 тысяч, а другие на 10. Надо помогать тем, которые живут на 10, и их вытягивать. А мы будем давать опять всем поровну – получится каждой семье рублей по 300. Это неэффективная помощь, она нигде уже не применяется.

Политолог заметил, что в европейских странах по пути выплаты пособий давно не идут.

- Считается, что наиболее эффективная форма борьбы с бедностью – это таргетированная помощь. Не только финансовая, но и материальная, то есть виде талонов, в виде продуктов, в виде предоставления, например, школьных завтраков, оплата обучения детей. То есть напрямую деньги не давать, - объяснил Бовт.

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