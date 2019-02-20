Шойгу: экипажи новых подводных лодок-носителей "Посейдонов" прошли обучение

"В Послании Федеральному Собранию Верховный Главнокомандующий отметил, что все перспективные системы вооружения, о которых он говорил год назад, сегодня существуют уже в железе. А отдельные, - и в эксплуатации. Все это - абсолютная реальность. Самое главное достоинство новейших российских систем – недосягаемая эффективность", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу комментируя выступление Владимира Путина перед Федеральным Собранием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693039" frameborder="0"></iframe> Путин - о комплексе Авангард.

Глава военного ведомства отметил, что "коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы", акцентируя внимание, что речь в данном случае идет не только о натовской ПРО, которую разворачивают в Европе.

"А что касается реализации планов, то уже сегодня полным ходом идет подготовка инфраструктуры ракетного соединения в Оренбургской области к развертыванию первого полка с комплексом "Авангард". В декабре этого года полк встанет на боевое дежурство. Успешно завершены морские полигонные испытания беспилотного подводного аппарата "Посейдон", а экипажи новых подводных лодок-носителей "Посейдонов" прошли обучение", - министр раскрыл некоторые детали боевой подготовки военнослужащих, которые уже готовы использовать новейшее оружие.

Новинки поступившие в Воздушно - космические силы, по словам министра, уже прошли войсковые испытания и поставлены на боевое дежурство.

"Экипажи МиГ-31, оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", выполнили уже более 380 полетов на воздушное патрулирование над акваториями Черного и Каспийского морей. Мы приступили к следующему этапу испытаний ракеты комплекса "Сармат". Продолжается плановое перевооружение стратегических ядерных сил и сил общего назначения", - уточнил планы боевой подготовки министр.

Шойгу подчеркнул, что военное ведомство сосредоточилось на "гарантированном обеспечении военной безопасности страны без увеличения текущих объемов бюджетных расходов или втягивания в гонку вооружений".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693082" frameborder="0"></iframe> Минобороны публикует видео испытаний беспилотного подводного комплекса «Посейдон».

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