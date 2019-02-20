От каких вещей готовы избавиться москвичи

- Никогда бы не подумал, что можно выкинуть новые итальянские туфли.

Моему изумлению и, правда, не было предела. Классическая мужская модель. Чистейшая кожа. Внутри как были бумажки, так и остались. Жаль, размер не мой.

- Да это ещё что, - улыбается курьер Сергей Миронкин. - Однажды нам сдали новую стенку. Хотели поставить в гостиной, да вот... по цвету не подошла. Не вписалась, так сказать, в интерьер.

Я, если честно, ещё от туфель не отошёл, а тут такая информация. Водитель Артем Шатунов свернул на улицу Хованскую - во двор - и припарковал наш грузовичок недалеко от нужного подъезда.

- Кто там? - поинтересовался домофон женским голосом.

- Здравствуйте. Это «Чумодан».

Пароль оказался верным. И дверь отворилась.

Приятная девушка Дарья приготовила несколько больших сумок, забитых одеждой, обувью, книжками, сувенирами, посудой. Я таскал их с предательской мыслью о том, что с виду мы похожи на квартирных воришек. Но, правда, начинающих. Потому что работаем не ночью, а днём. И вместо драгоценностей и денег берём всякий хлам.

СДАЮТ ВСЕ ПОДРЯД

- Есть много благотворительных организаций, где принимают вещи, - рассказала мне Дарья. - Но у них для этого много требований. Одежда чаще всего должна быть новой, чуть ли не с этикеткой. И к тому же сумки нужно отвозить самим. А тут я позвонила, ребята приехали и все забрали. Телевизор тоже прихватите...

Старый огромный «Sony» оказался очень тяжёлым. С большим трудом я допер его до лифта и с облегчением опустил на пол. Сергей и Артём сказали, что это пушинка по сравнению с тем, что им приходится таскать. Холодильники. Детские кровати. Гири. Однажды попался стол, сделанный из гранита. Хозяин был очень рад, что ему удалось так легко, а, главное, бесплатно от него избавиться. Иногда клиентам даже наоборот приплачивают. Если, конечно, вещь, действительно, ценная. Наряду со старыми люстрами москвичи отдают гигантские рога благородного оленя, книги с автографами известных людей, редкие музыкальные инструменты, печатные машинки, шкатулки ручной работы.

А мы тем временем уже загрузились и доехали до улицы Отрадная. Арендованный «Хендай Портер», на котором работают ребята, на удивление юркий и увертливый. По их словам, более габаритная «ГАЗель» так не смогла бы.

Нас встретил молодой человек по имени Костя. Он решил избавиться от домашней библиотеки.

- Квартира съемная, - рассказал он. - И хозяин не против. Пушкина с Гоголем оставили, а остальное... Может, кому пригодится. В «Чумодан» позвонил, потому что выбрасывать книги нехорошо.

- А кто вы по профессии?

- Я кавист.

- Кто?

- Занимаюсь продажей элитного алкоголя.

- А сами-то читать любите?

- Да, но больше современных авторов. Любимый писатель - Чак Паланик.

Я заглянул в один из пакетов. Пикуль, Фурманов, Астафьев. Мифы Древнего Китая. В магазине «Чумодан» одна такая книжка стоит рублей 30.

Эти книжки Косте совсем не нужны, а выбрасывать их он посчитал кощунством.Фото: Павел КЛОКОВ

С ВЕЩАМИ НАДО РАССТАВАТЬСЯ ЛЕГКО - БЕЗ СТОНОВ

Едем дальше. Керамический проезд. Новостройка. Мне кажется, что в этом доме нам точно отдадут что-нибудь стоящее. Хотя ребята говорят, что это никак не связано. Бывает, что в новых квартирах пылятся старые бабушкины сундуки.

В общем, заходим. Внутри подъезд напоминает дворец Шахерезады. На полу - ковры. В горшках - комнатные живые цветы. На почтовых ящиках - мягкие игрушки.

На этаже нас встречает красавица Екатерина.

- Только дверь в тамбуре прикройте, - предупреждает девушка. - А то кот убежит.

Сразу после этих слов нам навстречу выскочил черный пушистый сорванец и устремился к выходу. Но мне его побег на рывок пришлось прервать.

- Я очень люблю расставаться с вещами, - рассказала Екатерина. - Какие-то из них уже старые и своё отслужили. А какие-то связаны с плохими воспоминаниями. Короче, не жалко.

Я краем глаза заметил в сумке компакт-диск Юрия Антонова. Альбом называется «Лучшее». Под ним лежала очечница с позолоченными ручками. И стопка книжек.

Диск Юрия Антонова.Фото: Павел КЛОКОВ

Мы спустились вниз и положили сумки в кузов. Обычно курьеры в них не заглядывают. Их задача объехать все адреса и доставить груз на склад. Но я не мог не порыться в этих баулах. И, порывшись, понял, что в них может лежать все, что угодно. Карта Тель-Авива. Сломанная вешалка. Шляпка с норкой на полях. Пластинка с симфониями Бетховена. Деревянный судейский молотое. Библиотечная печать. Плюшевая обезьянка. И многое другое.

В залежах ненужных вещей обнаружилась карта Тель-Авива.Фото: Павел КЛОКОВ

Кстати, есть вещи, которые «Чумодан» не принимает. Это, прежде всего, пианино. Они тяжёлые, громоздкие. И абсолютно не востребованные. Советская мебель. Стулья, кресла, диваны, шкафы... И стройматериалы. Некоторые, например, меняют паркет. И тоже норовят сдать его старьевщикам.

ЭТО НЕ БИЗНЕС, ЭТО СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Надо ли говорить, что магазин «Чумодан» (ул. 1-я Машиностроения, 10, ст. м. «Дубровка») напоминает настоящий музей. Многие вещи лично меня возвращают в детство. Например, я нашёл точно такие же часы, какие висели у нас дома. С изогнутыми стрелками и римскими цифрами. Не хватает только трещинки вверху. А вот фарфоровый кофейник как у моей бабушки. И турка для варки кофе. И ваза со стальной ручкой.

По словам руководителя «Чумодана» Романа Громова, этот проект был создан не ради прибыли. И с самого начала имел благотворительную цель.

У входа в магазин "Чумодан".Фото: Павел КЛОКОВ

- Мы начали собирать старые, но ещё годные вещи и раздавать их нуждающимся, - рассказал «Комсомолке» Громов. - Кинули клич по организациям, связались с приютами и домами престарелых. Постепенно поставили такую помощь на поток. Но так как нам нужно платить за аренду помещения, зарплату курьерам, терпеть ещё какие-то расходы, мы открыли магазин. Он растёт с каждым днём. И напоминает нечто иное как привычную москвичам барахолку. Только цены у нас символические.

Когда я увидел приличную дубленку за 300 рублей, я понял, что Роман не лукавит. При этом «Чумодан» все равно выходит в плюс и покрывает все расходы (одна аренда помещения стоит 410 тысяч рублей в месяц, - прим. авт).

Торговаться с продавцами можно также, как на одесском «Привозе». И если покупатель докажет, что вещь на самом деле стоит дешевле, ему продадут ее по новой цене.

Как рассказывает Громов, половина вещей после сортировки уходит на переработку (металл и макулатуру отвозят в специальные пункты приема, дерево, ветошь, кадмиевые батарейки и технику в «Экотехпром» в Бирюлеве). Ещё 10 процентов - на благотворительные цели. 2 процента на свалку. И остальное - в розничную продажу.

- Работа тяжелая, - говорит Роман. - Каждую неделю к нам поступает 15 тонн вещей. И судьбу каждого сувенирчика нужно решить. Посмотреть аналоги в интернете. Оценить. Протереть. Выставить на полку.

Масла в огонь подливают воришки. Рамок, как в супермаркете, у «Чумодана» нет. И некоторые набивают карманы чем-нибудь мелким. Рюмки, бусы, заколки, статуэтки... Бывает, берут в примерочную пять вещей, а на вешалки возвращают три. Контролировать каждого чумудановцы просто физически не смогут.

Кстати, клиентов у магазина полно. Очередь занимают за два-три часа до открытия (режим работы: среда - с 12.00 до 22.00, суббота - с 12.00 до 20.00). В общей толпе есть опытные барахольщики, которые скупают все самое ценное и тащат на блошиные рынки. А уж там цена может вырасти и в пять, и в десять, и даже в пятнадцать раз. Особенно возле Измайловского Кремля, где много туристов.

В ассортименте есть даже верхняя одежда. Цены - вполне себе.Фото: Павел КЛОКОВ

- И все-таки, Ром, объясни, - во время беседы мы перешли с Громовым на ты. - Как можно выкинуть новые итальянские туфли? Ну или не выкинуть, а отдать.

- Причина, по-моему, лежит на поверхности. Это гиперпотребление. Человек покупает больше вещей, чем может реально использовать. Это, на самом деле, печальное явление, характерное для Москвы. А есть люди, которым - наоборот - не хватает. И вот на этой разнице мы и работаем.

Всю информацию о сервисе «Чумодан» можно найти на сайте chumodan.com. Телефон: 8 (495) 120-14-56.

КСТАТИ

Перед «Чумоданом» в Москве на год раньше появился проект «Свалка», который до сих пор существует. С его помощью тоже можно заказать вывоз. Барахолка находится по адресу: Измайловское шоссе, 73Ж, строение 6. Телефон: 8 (495) 649-85-74 .

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