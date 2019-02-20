Западные СМИ о послании Путина: Ракеты США в Европе приведут к зеркальному ответу Москвы

Ежегодное обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию традиционно привлекает внимание иностранных журналистов. Хотя почти все речь была посвящена социальной сфере и внутренней политике, западные СМИ традиционно обратили внимание лишь на «внешнюю» часть. В этом году они зацепились за комментарий российского лидера к решению США разорвать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Помимо того, иностранная пресса не обошла стороной и рассказ о новых видах вооружения — гиперзвуковых ракетах «Циркон», беспилотных подводных аппаратах «Посейдон» и других чудесах «оборонки».

«КП» выяснила, как на всё это реагировали крупнейшие западные медиа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693082" frameborder="0"></iframe> Минобороны публикует видео испытаний беспилотного подводного комплекса «Посейдон».

New York Times (США):

Путин, которому иногда свойственна воинственная риторика во время обсуждения темы противостояния России и Запада, в этот раз выбрал иную тактику. Он предупредил, что Москва не станет развертывать новые ракеты наземного базирования в Европе или где-либо еще, если только Вашингтон не сделает это первым. Он сказал, что любой шаг США по размещению новых ракет в Европе не оставит Москве иного выбора, как ответить зеркально. Так как любая американская ракета — это прямая угроза для России.

При этом Путин сказал, что Россия хочет налаживать диалог с Соединенными Штатами, но в случае необходимости готова защищаться.

Bloomberg (США):

Президент Владимир Путин дал понять всему миру, что Россия нацелит новые ракеты на США, если Вашингтон разместит свои установки в странах Европы. Тем не менее, тон ежегодного послания Путина был менее воинственным, чем год назад, когда он представил серию новых высокотехнологичных ракет.

Хотя Вашингтон и заявляет, что не будет развертывать новое ядерное оружие наземного базирования в Европе, США и их союзники все равно планируют размещать ракеты средней дальности, которые прежде были запрещены договором о РСМД. Владимир Путин раскритиковал американских союзников в Европе, назвав из «сателлитами, которым следовало бы подумать о решении США разорвать Договор о РСМД». Путин добавил, что многие виды оружия, представленные в прошлом году, уже в скором времени поступят на вооружение. Для этого правительству не потребуется увеличивать расходы из бюджета.

Fox News (США):

Путин вновь подтвердил, что Россия не станет первой развертывать новые ракеты средней дальности в Европе, но предупредил, что Москва примет ответные меры, если Соединенные Штаты разместят такие ракеты на континенте. По его словам, Россия не только нацелит свое оружие на страны, где эти ракеты будут установлены, но и разработает новые образцы вооружений, а американские центры принятия решений окажутся под прицелом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693030" frameborder="0"></iframe> Путин: Россия была и будет суверенным и независимым государством.

Die Welt (Германия):

Во время ежегодного обращения Владимир Путин пригрозил США новым оружием. Президент рассказал, что уже в ближайшее время военно-морской флот России получит новые сверхзвуковые ракеты. Мы можем наблюдать, как Россия начинает пользоваться преимуществами прекращения действия Договора о РСМД и продолжает активную модернизацию военной техники.

Daily Mail (Великобритания):

По словам Путина, некоторым ракетам США, размещенным в Европе, чтобы достигнуть Москвы, достаточно всего 10-12 минут, а это представляет серьезную угрозу для России.

Российские ракеты наземного базирования, которые нацелены на Соединенные Штаты, базируются на территории РФ, и поэтому время полета до основных населенных пунктов США больше, чем для американских ракет, развернутых в Европе.

Путин не рассказал, как и где Россия будет размещать ракеты для нанесения потенциального удара по США за более короткий промежуток времени. Возможные варианты включают развертывание ракетных установок на территории стран, которые дружественно настроены по отношению к России, и в тоже время располагаются вблизи США.

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