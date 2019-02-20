Сергей Степашин - о Послании президента, хороших новостях из Лондона и 90-летии со дня рождения покойного Патриарха Алексия

- Сергей Вадимович, как вам Послание Президента России? (На этот раз оно прозвучало в среду, 20 февраля.) На что обратили внимание?

- Две вещи. Одна для меня была совершенно очевидная. Знаешь, я даже думал перед оглашением Послания, куда был приглашен, - что же главное хотелось бы услышать от президента? А главное – это все-таки уровень жизни людей. Наша реальность - достаточно большая бедность, что очень серьезно сказывается и на численности наших семей, на их самочувствии и так далее.

Полагаю, многие подумали: ну, президент, наверное, он что-то такое стратегическое должен сказать. То, что Владимир Путин сказал - это и есть стратегия - самая важная.

Мы должны через несколько лет решить проблему бедности, по крайней мере, резко снизить бедность среди наших граждан. Причем - указаны конкретные механизмы, реальные.

Я, честно говорю, как бывший председатель Счетной палаты, даже удивился тем цифрам, которыми оперировал глава государства, называя их точно и четко.

- А что вы подразумеваете под механизмом?

- Это индексация, это снятие налоговых ограничений, это кредитная политика. Это все, что касается сегодняшней работы финансово-экономического блока в социальной сфере.

Это, кстати, касается и нашей медицины. Вспомни наши проверки Счетной палаты. Когда вдруг начали убирать медицинские пункты из сел и маленьких населенных пунктов, а мы считали это ошибкой. Настроили различного рода центры. Они нужны, конечно. Но до них нужно еще добраться, а когда счет идет на минуты…

Земский врач – это новая идеология. Точнее говоря, обновленная старая, царская еще идеология. Потому что у нас огромная страна, и если нет школы, нет медпункта (раньше говорили – церкви), село убивается, оно погибает. В каждом населенном пункте должен быть учитель и врач! Это абсолютно правильный подход, и меня это действительно порадовало. Важно, чтобы все это было выполнено.

А вторая часть… Я ведь еще и сопредседатель Ассоциации юристов России, с покойным Олегом Кутафиным мы её создавали. Мне понравилось, что сказал юрист и бывший директор ФСБ Владимир Путин. Помнишь, изначально, - несколько лет назад - речь шла о том - а где же "посадки?" Сегодня вопрос стоит уже о другом - друзья мои, с "посадками" мы, наверное, стали перебарщивать. И до решения суда ни один человек не является преступником. Те , кто содержится в следственных изоляторах, они вообще лишены всех прав и находятся в страшных условиях. Давайте-ка проводить качественные следственные действия, хватит «кошмарить» за экономические преступления... У нас переполнены следственные изоляторы - и вообще-то надо отвечать за эти вещи и надо менять законодательство. Вот это четкий и точный подход к тому, чтобы все-таки мы строили государство, где право является первичным.

Вот эти два аспекта меня по-хорошему затронули...

Ну а третье… Я все-таки человек военный, как ты знаешь. (Степашин - генерал-полковник.- А.Г.) Мы, Саша, с тобой познакомились, когда я возглавлял Комитет по обороне и безопасности Верховного Совета РСФСР (В начале 1990-х.- А.Г.) Совершенно очевидно, мы с достоинством ответили нашим партнерам, как их мягко называет наш президент: ребята, имейте в виду, мы сильное, мощное государство, и безопасность своей страны обеспечим. Будьте любезны, что называется.

- Да, Сергей Вадимович, в Послании президента, может быть, напрямую эта мысль не звучит, но она постоянно присутствует - где-то между строк. Это о том, что Россия – все-таки великое и мощное государство, и с ним нельзя разговаривать, говоря по-народному, через губу.

- Это правильно. Ты знаешь, он подчеркнул несколько иную мысль, она более тонкая. Безусловно, мощь нашего оружия – никто в этом не сомневается. Нам бы еще - мощь нашей экономики и промышленности. Это - вторая составляющая.

Президент отразил очень тонкую вещь на самом деле. Это - обращение, в первую очередь, к европейским странам, в том числе бывшим советским республикам. Россия – суверенное государство, и - только таким государством Россия и может быть. В отличие от многих других. А суверенитет – это и мощь, и независимая внешняя политика, и сильная оборонная составляющая. Вот что имел в виду президент, как я его понял, по крайней мере.

- Я тоже так понял. Коль президент и Сергей Степашин заговорили о Европе… Я знаю, что 21 февраля вы в Лондоне открываете представительство Императорского православного палестинского общества. (Сергей Степашин - президент этой авторитетной международной организации.)

- Спасибо, что спросил. Это правда. Мы открываем в Лондоне представительство нашей старейшей организации. Потому что в Лондоне серьезная православная община. Кроме того, Великая княгиня Елизавета Федоровна, одна из основателей нашего общества, была внучкой английской королевы. И у нас даже в этом плане были очень интересные контакты с англичанами.

Для чего это нужно, особенно сейчас? Вы обратили внимание, что с Англией у нас сегодня практически прерваны все гуманитарные и иные отношения? И именно сегодня, именно сейчас мы говорим о том, что есть вещи, которые нас будут связывать вечно. Это вера в милосердие, это общие исторические корни, в том числе, связанные родственными узами императорские семьи. Это общая тема: защита христианства, и не только на Ближнем Востоке. И очень знаменательно, что именно в четверг, 21 февраля, открывается наше представительство, там планируется присутствие и нашего посла. Приглашали и меня, но мы договорились, что я приеду чуть позже, уже по официальному приглашению, скорее всего принца Майкла Кентского, чтобы мы определили программу совместной работы. Так что кто-то воюет с Россией, а кто-то действительно пытается налаживать связи. Я считаю, это знаковая вещь.

Кстати, я благодарю Министерство иностранных дел и лично Сергея Лаврова, который нас в этой инициативе поддержал.

- Сергей Вадимович, я знаю, что у вас тесные связи с Патриархом Кириллом, но и была человеческая дружба с его предшественником - Патриархом Алексием, с этим простым, душевным человеком. Мы скоро будем отмечать его день рождения.

- 23 февраля, кстати, в День защитника Отечества, 90 лет покойному Патриарху Алексию. Для меня это человек близкий еще с Ленинграда (именно с Ленинграда, тогда этот город так назывался). Кстати, он был инициатором моего прихода в Императорское православное палестинское общество. По его поручению мы восстанавливали храмы, работали вместе. Вообще - ему досталось самое сложное, и в то же время самое великое время, если брать современную Россию. Не зря его называют вторым Крестителем Руси. При нем началось восстановление не только храмов, но и духовности нашей страны.

А, во-вторых, кто близко знал этого человека (мне, к счастью, повезло), он действительно был пастырем. Он мог вообще ничего не говорить, он мог посмотреть, улыбнуться, услышать тебя, помочь тебе.

Ну, и никогда не забуду кровавый, тяжелый, страшный 1993-й год, когда я непосредственно участвовал в этих событиях - с обеих сторон, кстати, - сначала в "Белом доме". Потом уже как 1-й замминистра по безопасности. (Так тогда называли зама руководителя ведомства на Лубянке. - А.Г.) Он сделал тогда все, кстати, с нынешним Патриархом Кириллом, чтобы предотвратить кровопролитие. Выступив, по сути дела, над государственной силой. Каким и должен быть представитель Бога в нашей стране.

- Будем вспоминать этого удивительного человека…

- Не только вспоминать, но и поминать. Я всех приглашаю, кто любил Алексия, 23 февраля в Елоховский храм, он до 1991-го года был патриаршим, там будет служба и в 11 часов - панихида.

- Вы его назвали представителем Бога. А мы однажды летели из Киева с Патриархом Алексием. Журналисты сидели в хвосте самолёта, и вдруг мы увидели, идет человек в простой клетчатой рубашке. Только когда он подошел совсем близко, мы поняли, что это Патриарх Алексий, просто без облачения. Он подошел к каждому журналисту, пожал руку, поблагодарил.

- Саш, замечательно, что ты об этом рассказал. На самом деле, давайте вспомним Евангелие. Иисус Христос въезжал в Иерусалим на ослике, в простой одежде...

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