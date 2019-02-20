Путин дал четыре идеальных рецепта подъема экономики

Рост производительности труда, улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции (чтобы деньги не бежали за границу), нормальная инфраструктура и логистика, подготовка кадров — вот четыре рецепта роста экономики, озвученных Путиным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693025" frameborder="0"></iframe> Путин - о цифровой платформе для предпринимателей.

- Абсолютно согласен с этими тезисами, звучат они просто идеально, - сказал «КП» Андрей Нечаев. - Однако об абстрактном улучшении делового климата мы слышим во время почти каждого выступления президента, а сталкиваемся с конкретными примерами. В послании говорится о недопустимости чрезвычайно жесткого преследования предпринимателей по экономическим статьям, а буквально за два дня до оглашения послания сажают очередного известного предпринимателя Майкла Калви в рамках чисто хозяйственного спора. Понятно, что послание президента готовится не один день, и руководители ключевых ведомств по своим направлениям тезисы точно знают. Значит либо Путин лукавит, либо силовики слушают президента, а поступают по-своему. И то, и другое вызывает тревогу.

- Как вы оцениваете обращение президента к правительству, регионам и представителям гокомпаний с тем, чтобы они давали исполнять финансируемые государством заказы отечественным предприятиям?

- Тоже приветствую. Трудно не согласиться с этим призывом, но эксперты хорошо знают, что более 80% подрядов «Газпрома» раздается очень узкой группе лиц. Гложет меня сомнение в том, что госкомпании изменят эту практику. Но дадим им шанс: посмотрим, что будет. Что касается государственных чиновников, то и они предпочитают раздавать заказы своим знакомым. В этом одна из бед современного российского бизнеса: успех строится не на инновациях, росте конкурентоспособности, а путем особых отношений с конкретным чиновником.

- Путин поручил правительству и институтам развития нацелиться на поддержку стартапов…

- Они обязаны этим заниматься. Уже два десятилетия существует ВЭБ, а венчурная компания и банк поддержки малого бизнеса — десяток лет. В их документах записано, что их цель - в первую очередь развивать новые высокотехнологичные производства. А что мы видим на практике? Слова правильные, я под каждым словом президента подписываюсь. И оспорить их невозможно, но и рывка не происходит.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

- Применительно к сельскохозяйственному машиностроению призыв президента о заказах для отечественного производителя уже действует и очень хорошо работает, - сказал «КП» председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, предприниматель Константин Бабкин. - Государство субсидирует крестьянам приобретение техники только отечественного производства. Это привело к удвоению производство сельскохозяйственной техники, повышению качества и позволило крестьянам быстрее обновлять модельный ряд. Конечно, мы пока не все необходимое производим, но близки к этому. Государство продвигает нашу технику, эффект хороший, и этот опыт нужно распространять на другие отрасли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693015" frameborder="0"></iframe> Путин о снижении ставок по ипотеке.

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