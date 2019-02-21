Брат будущей королевы Англии делает сувениры со свастикой

Точнее с его компанией, производящей подарки и сувениры. Журналисты выяснили, что наряду с традиционными презентами, компания запросто создаёт подарочные наборы со свастикой, антисемитскими высказываниями и прочими «радостями».

Все началось с того, что к журналистам обратилась бывший работник компании Бумф, принадлежащей младшему брату Кейт Миддлтон Джеймсу. Она рассказала, что небольшой бизнес шурина принца Уильяма процветает в том числе и благодаря тому, что они закрывают глаза на многие этические вопросы. Например, на широкую ногу поставлено изготовление праздничных персонализированных коробочек. Ярких таких, со свастикой.

Компания Бумф готова произвести подобные коробочки с любым изображением.Фото: Иван МАКЕЕВ

Не устраивает свастика? Нет проблем! Есть варианты с антисемитскими рисунками, фото концентрационных лагерей, - выбирай на вкус!

jmidy Родной брат Герцогини Кэмбриджской Джеймс - владелец компании Boomf!

На робкие возражения работницы о том, что это всё как-то не совсем правильно, никто не отреагировал. Она лично отнесла один из образцов на стол начальству - вдруг те не в курсе. Однако странные праздничные наборы продолжали рассылать заказчикам. Ничего личного, просто бизнес.

Изготовление праздничных персонализированных коробочек поставлено на широкую ногу, символы национал-социалистов охотно наносят на грани и рассылают клиентам.Фото: Иван МАКЕЕВ

Журналисты, конечно, вначале не поверили. Как никак Джеймс Миддлтон, родной брат герцогини Кембриджской, будущей королевы! Понятно, не сам он эти коробочки штампует, но всё же. Да и инвесторы у его компании не менее видные, другая родная сестрица Пиппа Миддлтон и ее муж миллионер Джеймс Мэтьюс. Было решено проверить информацию самым простым способом. Сделать заказ.

Джеймс Миддлтон на снимке официальной фотосессии британской королевской семьи.

И что вы думаете? Сработало. Через некоторое время на столе журналистов красовался набор с коробочками, на них нацистские символы и еврейские могилы. А внутри разноцветный конфетти. Видимо, для усиления праздничного эффекта.

Интересно, что компания готова произвести подобные коробочки с любым изображением. Правда, с оговоркой, что они имеют право аннулировать заказ, если рисунок или фотография будут признаны неприемлемыми. Очевидно, свастика к ним не относится.

Журналисты MailOnline обратились к представителю компании Бумф с просьбой прокомментировать ситуацию. Тот вначале посетовал на то, что компания маленькая, а обрабатывают около полумиллиона изображений в неделю. В общем, руки не доходят, как водится. И добавил: «Но мы пересматриваем принципы нашей работы, чтобы удостовериться, что подобное не повторится».

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