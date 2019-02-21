Актриса из "Глухаря" Дарья Егорычева скрывала рак и почти ослепла перед смертью

Перед смертью актриса Дарья Егорычева, известная своей ролью в сериале "Глухарь", очень хотела вернуться домой. Она почти потеряла зрение и умерла в больнице в возрасте 38 лет. Причиной смерти стал прогрессирующий рак легких.

Дарья Егорычева долгое время боролась с тяжелым заболеванием. У нее диагностировали рак легких. "Заболевание прогрессирует. Ее состояние резко ухудшается с каждым днем", - говорилось в группе во "ВКонтакте", созданной для сбора средств на лечение актрисы.

daria.egorycheva Актриса сериала "Глухарь" много времени проводила в церкви

Дарья много времени проводила в церкви и даже посещала высшие богословские курсы. В очередной раз она попала в больницу в начале февраля. Пришлось делать операцию на ноге из-за тромбоза. Как рассказали ее фанаты, женщина почти потеряла зрение, метастазы были уже в мозгу. Ей стало больно ходить, сидеть и лежать, но до последнего Дарья не сдавалась.

Актриса стеснялась болезни, скрывала ее. Она очень хотела вернуться домой. В больнице ей было морально очень тяжело, несмотря на то что ее мама все время находилась рядом.

daria.egorycheva У Дарьи Егорычевой диагностировали рак легких

Информация о смерти актрисы появилась в группе "ВКонтакте", созданной для сбора помощи. "Даши не стало сегодня в 04:15 утра", - сказано в паблике.

Свои соболезнования близким Егорычевой выразила ее подруга Ольга. Девушка призналась, что сожалеет, что проводила мало времени с актрисой, хотя та "так рвалась" к ней. "Я не хотела верить, но это произошло. Сегодня не стало с нами замечательного человека, актрисы, такого мужественного бойца. Ты так рвалась ко мне, а я все со своими заботами и переживаниями. Прости меня!", - написала она в соцсети.

Как сообщает ФАН, похороны актрисы пройдут в эту субботу, 23 февраля. Её отпевание состоится в Софийском соборе, а тело, вероятней всего, будет предано земле на Лефортовском (Введенском) кладбище Москвы.

Дарья Егорычева родилась 13 мая 1981 года. Она окончила ГИТИС и работала в Театре Маяковского, а затем в театре "У Никитских ворот". Славу принёс сериал "Глухарь", где она исполнила роль Ирины.