Пусть матка поет и танцует

Когда журналисты пишут, что танцующая и одновременно поющая матка в программе Елены Малышевой «Жить здорово!» «шокировала зрителей Первого канала», они бессовестно врут. Зрители Первого канала - люди закаленные, их такой ерундой не удивишь. Это интернет-сообщество было обескуражено. Те самые люди, которые выжили, например, после матерщины ютюберши-неофитки Собчак – никто и не пикнул ведь, а она вдобавок пьяная была (справедливости ради замечу, что и легкое подшофе, и брутальная лексика ужасно Ксении идут, и чего раньше так не делала?).

"Песня матки" из программы Елены Малышевой "Жить здорово!".

Кто только не плясал и не пел за эти годы в довольно-таки легендарном «Жить здорово!». Однажды Елена Васильевна и сына родного Юрия не пожалела – вместе с еще одним парнем он спел проникновенную песню про яички. Там были такие проникновенные строки на мелодию советского хита «Мы с тобой два берега»:

«Два крыла да с птичками. Птичка в небо - вжик. Если ты с яичками, значит, ты мужик».

Песенка про яички стала настоящим хитом.

Семь лет назад дело было. И тоже общественность была возмущена.

А как-то интеллигентный телеведущий и даже где-то режиссер Александр Гордон сплясал танец полового члена. Знаете, где? На официальной церемонии вручения премии лучшим врачам страны «Призвание». Малышева ее ведет каждый год. Врачи со всей страны ржали как кони – честное слово, я в зале был.

Было время, меня это все ужасно возмущало. Я даже как-то написал дерзкую ироническую колонку, где камня на камне от Елены Васильевны не оставил. Особенно меня раздражало, что американский теледоктор Мехмет Оз резал свитер, рассказывая о пользе обрезания, как-то весело, а подглядевшая эффектный ход Малышева не очень.

А спустя какое-то время судьба свела меня с Еленой Васильевной. В смысле, я напросился на интервью. Трижды. Там были и Герман Шаевич Гандельман, и Дмитрий Шубин (так и хочется добавить: и Дюша Метелкин, но нет, Дюши не было). Сначала про здоровый жизни, конечно, поговорили. А потом я прямо спросил: зачем вы это делаете, а? Макеты органов ваши, песни дурацкие.

Елена Васильевна посмотрела на меня внимательно, вздохнула и говорит:

«Эмоционально окрашенная память всегда долговременная. Мы можем выйти и сказать: «Исследования, проведенные в Калифорнийском университете… В них участвовало 282 тысячи человек… Сейчас мы изложим материалы и методы обследования…» Кто нас будет слушать? Мы снимаем программу о самых высоких достижениях медицины, но делаем ее смешной, легкой, веселой, народной. В сентябре 2016 года сердечный аспирин получил новое показание: он признан препаратом, который на 70% снижает рак толстого кишечника. Мы могли закатить глаза к небу и прочесть лекцию на эту тему. Нет! Дмитрий Николаевич надел на себя огромную таблетку. Чтобы людям дать понять, что это аспирин в малой дозе, мы маленькую таблетку надели на ребеночка. И сказали: «Не перепутайте! Не вот этот большой дядька, а детская доза аспирина обладает таким действием». Мы хотим быть понятными, ясными, интересными. За этим, во-первых, наша любовь к профессии, а во-вторых, любовь к людям. Что тут скрывать? Я не буду их просить раздеться догола. А, впрочем, надо попробовать. Для меня грань дозволенного лежит в пошлости. Мы никогда не бываем пошлыми».

У Елены Малышевой своя миссия, и она ее несет.Фото: Первый канал

А Дмитрий Шубин добавил:

«Это все делается для того, чтобы у людей пятно осталось в голове, ассоциация».

Один Герман Шаич ничего не добавил, он просто рассказал, как из него делали черного лебедя, и он летал под потолком. А еще его в бабу переодевали, губы красили – не помню уж, какую болезнь иллюстрировали. А ведь он уважаемый в Израиле и России врач, интервенционный кардиолог.

Злостные критики Малышевой говорят: «ОК, наглядность – это здорово. Но почему так вульгарно?!». Напрашивается тут вот какая параллель… Однажды я был в московском Театре Луны на спектакле «Портрет Дориана Грея». Постановка показалась мне настолько отвратительной, что я еле дождался антракта и сбежал. И подруге моей так же показалось. Мы были шокированы! Больше в Театр Луны ни ногой. А зал был набит битком, люди аплодировали. И пьеса сама по себе хорошая – о вечном и нужном. Просто не наш театр оказался.

Так вот Елена Васильевна – тот же театр. Одни в шоке, другим нравится. Кто утром телик смотрит? Пенсионерки и декретницы. Им нравится и даже очень. Не смотрели бы они телевизор, никаких танцующих маток в эфире не было бы. Им так понятней. Не надо им про ученых Калифорнийского университета.

Я не хочу танец матки, но я и не декретница. Кому-то этот номер кажется вульгарным, а кому-то танец Анастасии Волочковой (бр-р-р-р-р!!!).

А давайте попробуем предположить, что шокирует саму Елену Малышеву – дипломированного кардиолога, доктора медицинских наук, профессора. Может, тот факт, что у нас в стране все еще есть люди, которые кормят детей ртутью из градусника, чтобы они не болели? Или секта антипрививочников, из-за которых в XXI веке в страну вернулась корь? Или что люди продолжают жрать копченую колбасу, хотя давно доказано, что она содержит канцерогены?

Далась вам это матка. Пусть поет и танцует. Руки прочь от Елены Васильевны. У нее миссия, и она ее несет. Может, не слишком изысканно, зато доходчиво.

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Елена Малышева любит удивлять телезрителей. В ее программе "Жить здорово!" на Первом канале можно увидеть обрезание, прослушать песню про яички и научиться правильно пукать. В свежем выпуске врач и кандидат медицинских наук показала танцующую матку, поющую о методах контрацепции (подробности).