Кому Германия до сих пор платит "гитлеровские пенсии" - пособникам нацистов или жертвам войны

Европа не на шутку оказалась возмущена новостью, что в Бельгии 28 человек до сих пор получают пенсии, пожалованные им еще самим Адольфом Гитлером. И не просто так, а за «верность, лояльность и преданность» Третьему рейху.

Только в одной Бельгии после окончания Второй мировой войны были осуждены 80 тысяч человек за пособничество нацистам. Но такие коллаборационисты были почти в каждой европейской стране — Голландии, Норвегии, Дании, Испании… Неужели те, кто до сих пор жив, получают «гитлеровские пенсии»? Британское издание The Guardian решило разобраться в этой истории. Ведь, по данным СМИ, немецкие пособия получают и подданные Великобритании.

ОТМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

На днях бельгийская парламентская партия DeFI и ряд журналистов сообщили, что спустя почти 75 лет после Второй мировой войны Германия продолжает выплачивать ежемесячные пенсии бывшим солдатам «Ваффен-СС», которые проживают в некоторых европейских странах, в частности, Бельгии и Великобритании.

Комитет по иностранным делам парламента Бельгии рассмотрел резолюцию, которую представили депутаты Оливье Мейнген, Стефан Крузньер, Вероник Капрас и Даниэль Сенесаэль, и призвал правительство Германии немедленно прекратить выплаты и опубликовать полный список получателей. Размер «гитлеровских пенсий» колеблется от 425 до 1275 евро.

- Получение пенсий за сотрудничество с одним из самых смертоносных режимов в истории человечества находится в явном противоречии с памятью миллионов людей и борьбой за мир, а также с законами, закрепленными в доктрине Европейского союза, - говорится в резолюции, которая была принята единогласно.

В документе указано, что 28 бельгийцев получают пособия, согласно доктрине Адольфа Гитлера, принятой еще в 1941 году. Она предоставляет права на получение немецкого гражданства и пенсионного обеспечения иностранцам, которые принесли клятву верности Третьему рейху, а также тем, кто служил в рядах «Ваффен-СС».

ПОСТРАДАВШИЕ ЭСЭСОВЦЫ

Немецкие власти неоднократно отказывались сообщать бельгийскому правительству, кто же на самом деле получает «гитлеровские пенсии», ссылаясь на закон о неразглашении персональных данных.

Авторы резолюции отметили, что ежемесячные выплаты бельгийцам перечисляли власти отдельных земель Германии, а имена получателей хорошо известны немецкому посольству в Брюсселе. Однако немецкий посол отрицает этот факт и заявил, что проведет собственное расследование по этому поводу.

После разразившегося скандала Министерство труда и социальной защиты Германии выступило с опровержением. В ведомстве заявили, что в Бельгии только 18 человек получают военные пенсии от немецкого правительства, но среди них нет бывших добровольцев «Ваффен-СС». При этом в министерстве отказались называть имена бельгийцев и на каких основаниях они получают пособия.

Правда, по данным российских СМИ, выплаты получают, скорее всего, те бельгийцы, кто подпадает под действие Закона об обеспечении жертв войны. Это могут быть люди, которые доказали ущерб здоровью, полученный во время воинской службы или за годы войны. При этом пособия не положены тем, кто проходил службу в рядах вермахта или СС.

После освобождения Бельгии в 1944 году Форт Бреендонк некоторое время использовался в качестве тюрьмы для коллаборационистов.Фото: EAST NEWS

КОЛЛАБОРАЦИОНИСТЫ ВСЕЙ ЕВРОПЫ

Вызывает удивление еще тот факт, что власти Бельгии на протяжении многих лет не были в курсе, что кто-то из их подданных получает «гитлеровские пенсии». Но, как утверждают бельгийские парламентарии, в таком же неведении могут пребывать власти многих других европейских стран - Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании. Там тоже живут бывшие члены СС, которые могут получать пособия от немецкого правительства напрямую — без налоговых отчислений и уведомления властей.

Сейчас европейская общественность недоумевает, каким образом могла произойти такая коллизия. Но, как оказалось, причина кроется в том, что после Потсдамской конференции нацистский закон о пенсионных выплатах не был отменен. Представители Великобритании, США и СССР тогда были обеспокоены другим — они решали вопрос о демилитаризации, демократизации и денацификации гитлеровской Германии. А о ряде законов, принятых еще Гитлером, просто напросто забыли.

ЗА ВЕРНОСТЬ ТРЕТЬЕМУ РЕЙХУ

Впервые о выплате немецких пособий бельгийским коллаборационистам стало известно еще в 1997 году. В 2012 году в парламенте был вновь поднят этот вопрос и тогда выяснилось, что около 2500 бельгийцев получают немецкую госпенсию. Сейчас, как утверждают депутаты, большинство из них умерли.

- Среди бенефициаров были жители восточной Бельгии и Эльзаса, которые получили немецкое гражданство после оккупации Бельгии нацистами, но также и бельгийцы, присоединившиеся к «Ваффен-СС» уже во время войны, - поясняет активист общественной организации «Группа памяти» де Конинк.

В 2018 году во время поездки бельгийской парламентской комиссии в Берлин депутаты обсудили с немецкими коллегами вопрос «гитлеровских пенсий». Тогда было установлено, что более 27 бельгийцев получают военные пенсии от земли Северный Рейн-Вестфалия.

Согласятся ли власти Германии отменить выплаты пенсий иностранным гражданам, пока неизвестно. Немецкие законы, касающиеся неприкосновенности частной жизни, не позволяют разбираться в подноготной каждого получателя пособий. В это же время система социального обеспечения Германии не подлежит уголовному преследованию, если кто-то из правительств других стран задумает подать в суд за начисление «гитлеровских пенсий» бывшим коллаборационистам.

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