Ирина Шейк исполнила тверк

После показа Versace в рамках Недели моды в Милане модели отправились на афтерпати. Ирина Шейк на вечеринке решила оторваться по полной.

Супермодель исполнила тверк у диджейского пульта. 33-летняя Шейк в коротком платье-комбинации задорно крутит бедрами в такт музыке.

irinashaykonline Тверкающая Ирина Шейк

Компанию манекенщице составила темнокожая звезда подиума Адут Акеч. 19-летняя любимица Valentino, Fendi, Coach, Versace и Moschino первой начала исполнять тверк, заведя публику.

Отметим, что в настоящее время в Милане продолжается Неделя моды. Отдавая дань уважения своему брату Джанни Версаче, Донателла по традиции представила вечернюю линейку, состоящую из шелковых платьев, украшенных золотыми ремнями и цепями. К слову, в одном из таких на подиум вышла Ирина Шейк.

irinashayk Донателла Версаче представила вечернюю линейку шелковых платьев, украшенных золотыми ремнями и цепями

Она предстала в черном шелковом платье в пол и выглядела бузупречно. К слову, на афтепати модель надела короткую копию этого наряда.

Интересно, будет ли Ирина присутствовать на 91-й церемонии вручения премии "Оскар" в голливудском театре "Долби"? На заветную статуэтку, да не одну, претендует ее любимый мужчина Бредли Купер. Картина "Звезда родилась" номинирована аж в восьми категориях. Брэдли выступил режиссером фильма, а также сыграл в ленте главную роль. Купер номинирован на "Оскар" как лучший актер, создатель лучшего адаптированного сценария и претендент на награду за лучший фильм.

Ну а его певческий дуэт с Леди Гагой в фильме и их страстный поцелуй не видел разве что только ленивый. Организаторы премии "Оскар" пообещали в этом году уделить больше внимания, чем обычно, музыкальным номерам. Поэтому все смогу увидеть живое выступление Леди Гаги и Брэдли Купера, которые исполнят композицию Shallow. Остается дождаться, повторят ли звезды свой страстный поцелуй из фильма во время живого исполнения.