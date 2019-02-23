2019-02-23T14:02:10+03:00
Звезды

Ирина Шейк исполнила тверк

Все произошло после модного показа
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ирина ШейкИрина ШейкФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

После показа Versace в рамках Недели моды в Милане модели отправились на афтерпати. Ирина Шейк на вечеринке решила оторваться по полной.

Супермодель исполнила тверк у диджейского пульта. 33-летняя Шейк в коротком платье-комбинации задорно крутит бедрами в такт музыке.

irinashaykonlineirinashaykonline
Тверкающая Ирина Шейк
276 отметок «Нравится»15 комментариевInstagram

Компанию манекенщице составила темнокожая звезда подиума Адут Акеч. 19-летняя любимица Valentino, Fendi, Coach, Versace и Moschino первой начала исполнять тверк, заведя публику.

Отметим, что в настоящее время в Милане продолжается Неделя моды. Отдавая дань уважения своему брату Джанни Версаче, Донателла по традиции представила вечернюю линейку, состоящую из шелковых платьев, украшенных золотыми ремнями и цепями. К слову, в одном из таких на подиум вышла Ирина Шейк.

irinashaykirinashayk
Донателла Версаче представила вечернюю линейку шелковых платьев, украшенных золотыми ремнями и цепями
342453 отметок «Нравится»1096 комментариевInstagram

Она предстала в черном шелковом платье в пол и выглядела бузупречно. К слову, на афтепати модель надела короткую копию этого наряда.

Интересно, будет ли Ирина присутствовать на 91-й церемонии вручения премии "Оскар" в голливудском театре "Долби"? На заветную статуэтку, да не одну, претендует ее любимый мужчина Бредли Купер. Картина "Звезда родилась" номинирована аж в восьми категориях. Брэдли выступил режиссером фильма, а также сыграл в ленте главную роль. Купер номинирован на "Оскар" как лучший актер, создатель лучшего адаптированного сценария и претендент на награду за лучший фильм.

Ну а его певческий дуэт с Леди Гагой в фильме и их страстный поцелуй не видел разве что только ленивый. Организаторы премии "Оскар" пообещали в этом году уделить больше внимания, чем обычно, музыкальным номерам. Поэтому все смогу увидеть живое выступление Леди Гаги и Брэдли Купера, которые исполнят композицию Shallow. Остается дождаться, повторят ли звезды свой страстный поцелуй из фильма во время живого исполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ирина Шейк: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Украине назвали отбор на "Евровидение" частью гибридной войны
Американский самолет совершит еще один наблюдательный полет над Россией
"Развлечем Трампа": В Иране заявили, что удивят США в случае ужесточения санкций
Украина потеряла первое место по числу приезжающих в Россию мигрантов
Трамп получил премию "Золотая малина" как худший актер
В шутках Comedy Woman экспертиза нашла оправдание фашизма
В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России
"Первым делом нужно зарегистрировать частные питомники": экологи - об идее запретить россиянам держать дома змей и медведей
Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Мальчика, оставленного матерью в "Лосином острове", передадут под опеку после следственных действий
Пожар в Московской консерватории ликвидирован
Обвиняемый в краже картины Куинджи пройдет психиатрическую экспертизу
В России планируют разработать наземную версию "Калибра-М"
В московской консерватории имени Чайковского вспыхнул пожар
Немецкий депутат заявил, что безопасность в Европе невозможно обеспечить без России