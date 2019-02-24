Дана Борисова выгнала свою 11-летнюю дочь из дома

Пока Дана Борисова отдыхает в Таиланде, 11-летняя дочь телеведущей Полина рассказывает в своём Инстаграме о семейных проблемах.

Девочка пожаловалась подписчикам на то, что мать выставила ее из дома.

Фрагмент переписки Даны Борисовой с дочкой.

По словам дочери звезды, она не поднимала руку на маму. Напомним: в этом недавно девочку публично обвиняла Дана Борисова. Дочь телеведущей говорит, что все эти истории ее мама выдумывает ради пиара, чтобы ходить с ними по ток-шоу и зарабатывать на этом деньги. Но на сей раз Полина отказала своей матери, не стала участвовать в пиар-истории, поэтому и была выставлена из дома.

- Я уже три недели не могу попасть домой, живу то у дедушки Саши, то у папы! - написала в своём Инстаграме дочь Даны Борисовой.-Ее вызывали в опеку, она написала какой-то отказ. Я не могу попасть к себе домой, у меня там вещи и учебники. Да, мы поругались из-за того, что она от моего лица пишет всякий бред, чтобы пропиариться! Я ее не била! И мне неприятно, что моя родная мама так про меня говорит. Она уехала, и я не знаю, когда вернется, дозвониться не могу, на мои сообщения не отвечает, а мне надо попасть домой. И после этого вы пишите, что я — плохая дочка, повезло мне с мамой!

А Дана Борисова, в свою очередь, назвала слова Полины «враньём» и «наглой ложью».

Комментарий от Даны Борисовой о конфликте.

Телеведущая объяснила, что дочь отбилась от рук, материться, не слушается, поэтому по совету психолога она решила ее проучить.

- В моем доме надо жить по моим правилам, - поделилась с подписчиками 42-летняя Дана Борисова.

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