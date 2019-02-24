Алексей Иванов о фильме "Тобол": "Я ожидал "Игры престолов", а получил драку табуретками"

Редко какому фильму удается собрать одни лишь отрицательные отзывы. У фильма "Тобол" это получилось. Снятый по мотивам романа писателя Алексея Иванова, он вышел на большие экраны совсем недавно, но пока ни в СМИ, ни в фейсбуке ничего доброго о "Тоболе" не сказали. Зрители жалуются, что фильм - "это даже не "Гардемарины", упрекают создателей в упрощении сюжетной линии и откровенных ляпах, в виде, например, тромбона в оркестре времен Петра Великого.

"Смешались в кучу кони, люди, исторические костюмы и бесконечные снежные просторы, подминая под себя бестолковый, невнятный и одновременно очень предсказуемый сюжет.

А ещё парень из массовки пострадал, получил удар шпагой в лицо и один глаз стал незрячим.

Зато все патриотично и масштабно. Ещё и сериал смонтируют", - отметила пользователь Facebook, журналист Ольга Галицкая.

"Что я увидел? Клюкву: две блондинки и четыре пушки. Фильм снят для десятилетних мальчишек, которые одинаково часто потеют при виде шпаг и блондинок, - пишет арт-директор рекламного агентства Андрей Логванов.

Не стал исключением и писатель Алексей Иванов.

Постер фильма "Тобол".

"Ну что ж, я посмотрел сие творение. Думал, окажется просто глупо, но получил бонус в виде скуки. Недоваренная каша из топора", - цитирует Иванова в своем ФБ его продюсер Юлия Зайцева.

Как следует из поста, писатель "ожидал "Игры престолов", а получил - драку табуретками".

"Создатели фильма проявили большой талант, чтобы так бездарно распорядиться полученным ресурсом", - заключает Иванов, впрочем, отметив, что казахские каскадеры, "пролетающие над каким-то гнездом спугнутой кукушки" ему запомнились.

Суровые зрители подтвердили, что казахский актер Еркебулан Дайыров и впрямь хорош, однако не похвалили Дмитрия Дюжева, сыгравшего роль Петра Первого. Не оценили зрители и того, что ради съемок Дюжев приказал сшить себе сапоги 37 размера, несмотря на то, что он носит сорок пятый.

"Наверное, от этого у Дюжева так глаза выпучились", - заключил один из зрителей. А критик Ксения Молдавская сообщила, что Дюжев сыграл "болотную шпану", смотреть которую "было неприятно".

Дмитрий Дюжев в роли Петра I. Фото Семен Конев http://tobol-film.ru

Напомним, о скандале Иванова с режиссером Иваном Зайцевым было известно задолго до премьеры. Иванов, написав сценарий для сериала из 8 серий, потребовал убрать свое имя из титров, поскольку, по мнению автора, режиссер все переиначил и упростил. Как рассказывал Иванов в интервью "Комсомольской правде". Продюсерам, тем не менее, удалось уговорить его оставить имя в титрах, как снятый "по мотивам романа "Тобол". Однако эта приписка - лукавство, поскольку роман был написан уже после того, как фильм был создан. (В связи с этим трудно согласиться с претензией зрителей на то, что фильм не похож на книгу и киношники пренебрегли литературной основой романа).

Тобол - Трейлер (2019).

Впрочем, за что стоит похвалить фильм - так это за костюмы и декорации.

"Костюмы были хороши, - соглашается критик Ксения Молдавская. - Я их еще летом в Тобольске разглядывала и поражалась: часть швов на костюмах главных героев была выполнена вручную. Хотя петли вручную обрабатывать все же не решились - зря, я считаю. Петли - это ж самое главное и заметное.

Хорошо и городу Тобольску, где снимался фильм. По декорациям к фильму "Тобол" водят платные экскурсии, особенно чтя выстроенное в городе подворье главного героя фильма Семена Ремезова.

В Тобольске по декорациям к фильму водят платные экскурсии. Фото Сергей Селедкин

Это подворье своими руками начертил писатель Иванов, искусствовед по специальности, долгое время занимавшийся деревянным зодчеством. По словам Иванова, изба была построена в точности по начерченному им эскизу и, очевидно, она имеет к творчеству Иванова больше отношения, чем весь остальной фильм.

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История создания этого фильма много раз была описана в прессе. Прозаик Алексей Иванов («Географ глобус пропил», «Ненастье», «Пищеблок») написал для него сценарий, потом то ли режиссер, то ли продюсеры перелопатили его под себя, Иванов увидел, что у них получилось и снял свое имя с титров. Правда, он к тому моменту уже успел переделать сценарий в двухтомный роман - и теперь, после переговоров с автором, «Тобол» открывается титром, что он якобы снят по мотивам этой книги (подробности)