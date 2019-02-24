Алексей Серебряков отказался объяснить, почему обвинил Россию в «развязывании войн»

То ли в интервью, то ли на каком-то форуме в Лондоне Алексей Серебряков заявил, что за последние 20 лет российская власть «создала войны в Грузии, Чечне, Украине, Сирии и африканских республиках. Сейчас мы, находясь в сплошном окружении врагов, должны демонстрировать псевдопатриотизм», - цитируем актера.

После этого только ленивый не пнул Серебрякова, начиная от депутатов и записного «аналитика» Юрия Лозы до обычных пользователей соцсетей. Из самых безобидных высказываний – рекомендации закрыть Серебрякову въезд в Россию и прекратить снимать в кино. Из хулиганских - дать артисту в морду. Нашлись и те, кто поддержал Алексея, и те, что считают: Cеребряков иногда говорит правильные вещи, но очень часто несет ересь. - вот так. В этом обилии диаметральных точек зрения трудно найти рациональное зерно, но еще сложнее понять, о чем шла речь в интервью, только по одной цитате. Выступление актера было записано вроде бы два месяца назад, но почему-то только сейчас всплыло. Кстати, появилось оно незадолго до премьеры фильма «Ван Гоги» (выходит в прокат 7 марта), где у Серебрякова – одна из главных ролей. Кому-то понадобилось (возможно, ради пиара) это интервью откопать и переврать в хайп.

Чтобы во всем разобраться мы позвонили напрямую Алексею Серебрякову, который, кстати, не в Канаде и не в Лондоне, а в Москве. Хотелось, чтобы он объяснил, что он имел в виду, когда говорил о войнах, которые развязала Россия, особенно интересовали подробности про «африканские республики». Но, увы…

- У меня нет никаких комментариев по этому поводу, - вежливо и без раздражения ответил Алексей Серебряков.

И вот эти его слова больше всего задели за «живое». Почему вдруг на форуме в Лондоне, можно быть «правдолюбцем», а приехав домой в Москву – сказать традиционное «без комментариев». Высказаться, прокричать что-то хайповое за бугром (где и без Серебрякова к нам плохо относятся) и – обратно в «родное болото». Почему, нельзя объясниться, раз уж так наболело (или, как теперь говорят, бомбит и плющит), со своими зрителями, поклонниками, журналистами, не забывая о том, что любая правда, сказанная без любви, есть ложь. Это из Достоевского. Есть и другая цитата из классика. Александр Сергеевич Пушкин в письме Вяземскому писал: «Я презираю свое отечество, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство». Серебряков, конечно, не Пушкин. И власть, безусловно, не все отечество. Но назовите мне хоть одно государство, где известный человек публично ругает свою страну, особенно находясь за границей, и вызывает любовь и уважение у себя дома?

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