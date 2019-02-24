Режиссер Георгий Данелия в коме

Режиссера Георгия Данелию вели в искусственную кому. Это произошло через несколько часов после того, как его привезли в реанимацию одной из московских клиник с воспалением легких.

"Врачи ввели его в медицинскую кому. Сейчас проводят обследования, следят за состоянием", - цитирует ТАСС супругу режиссера Галина Данелия.

Ранее она сообщала, что муж чувствует себя плохо. "У него воспаление легких. Он в тяжелом состоянии, в реанимации. Вчера днем мы его отвезли в больницу", - рассказала Галина Данелия в интервью Радио "Комсомольская правда".

По словам жены 88-летнего режиссера, его состояние связано не с простудой. "У него эмфизема легких и вот такое осложнение не знаем, от чего. Видимо, от застоя жидкости в легких. Он лежал в больнице, потом мы забрали его домой. Ему было хорошо, и стало вдруг совсем плохо, ослаб вообще", - посетовала женщина.

Она подчеркнула, что в больнице супругу сделали вентиляцию легких и выровняли дыхание. "Через трубочку, но дышит", - отметила Галина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693741" frameborder="0"></iframe> Галина Данелия - о состоянии мужа.

Данелия уже давно имеет проблемы с легкими. По предварительным данным, у него обнаружен пневмоторакс - скопление воздуха или газов в плевральной области.

Георгий Данелия наиболее известен такими фильмами, как "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон" и "Кин-дза-дза!". Является почетным членом Российской академии художеств, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России, академик Российской академии кинематографических искусств "Ника".