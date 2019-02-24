2019-02-24T17:40:24+03:00
Звезды

Режиссер Георгий Данелия в коме

Ранее режиссера доставили в реанимацию с воспалением легких [аудио]
Ольга ЛИБГАРДТ
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Режиссер Георгий Данелия.Режиссер Георгий Данелия.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Режиссера Георгия Данелию вели в искусственную кому. Это произошло через несколько часов после того, как его привезли в реанимацию одной из московских клиник с воспалением легких.

"Врачи ввели его в медицинскую кому. Сейчас проводят обследования, следят за состоянием", - цитирует ТАСС супругу режиссера Галина Данелия.

Ранее она сообщала, что муж чувствует себя плохо. "У него воспаление легких. Он в тяжелом состоянии, в реанимации. Вчера днем мы его отвезли в больницу", - рассказала Галина Данелия в интервью Радио "Комсомольская правда".

По словам жены 88-летнего режиссера, его состояние связано не с простудой. "У него эмфизема легких и вот такое осложнение не знаем, от чего. Видимо, от застоя жидкости в легких. Он лежал в больнице, потом мы забрали его домой. Ему было хорошо, и стало вдруг совсем плохо, ослаб вообще", - посетовала женщина.

Она подчеркнула, что в больнице супругу сделали вентиляцию легких и выровняли дыхание. "Через трубочку, но дышит", - отметила Галина.

Галина Данелия - о состоянии мужа.

Данелия уже давно имеет проблемы с легкими. По предварительным данным, у него обнаружен пневмоторакс - скопление воздуха или газов в плевральной области.

Георгий Данелия наиболее известен такими фильмами, как "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон" и "Кин-дза-дза!". Является почетным членом Российской академии художеств, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России, академик Российской академии кинематографических искусств "Ника".

Кин дза дза. Лучшие эпизоды.Самые смешные моменты из фильма: Кин-дза-дза

ИСТОЧНИК KP.RU

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