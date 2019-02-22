Как звезды «Глухаря» объясняют проклятия сериала: почему актеры умирают молодыми и хоронят родных

21 февраля умерла актриса Дарья Егорычева – женщина не дожила до своего 38-го дня рождения несколько месяцев. У Дарьи был рак, и последние годы она боролась за жизнь – химиотерапия, операции по удалению левого легкого и части правого, а в феврале начались новые осложнения и серьезное ухудшение самочувствие…

Болезнь у Егорычевой диагностировали через два года после того, как она снялась в сериале «Глухарь». Казалось бы – простое совпадение? Но за последнее время случилось слишком много трагедий в жизни актеров «Глухаря». Поэтому даже коллеги Дарьи обсуждают: «А может это проклятие «Глухаря?» Не самый длинный сериал, после съемок в котором жизнь его героев круто изменилась. Конечно, когда мы пробовали задавать вопрос о мистике главным звездам «Глухаря», то они лишь «отмахивались» с улыбкой: «Чушь какая!». Максим Аверин в подобные домыслы не верит. Но факты говорят сами за себя - помимо смертей не главных героев проекта, неприятности происходили в жизни Максима Аверина (Сергей Глухарев), Виктории Тарасовой (Ирина Зимина) и других артистов «Глухаря».

У Дарьи был рак, и последние годы она боролась за жизнь

Зависть и ревность?

Сериал «Глухарь» был в эфире с 24 ноября 2008 года по 28 октября 2011-го. За эти годы в проекте снялось 1804 актера. После съемок по разным причинам (криминальным и не только) умерло уже 8 актеров.

«Никакого проклятия в «Глухаре» не существует. Это все просто обычные совпадения! – высказала свою точку зрения «Комсомольской правде» актриса Виктория Тарасова. – То, что пишут о проклятии «Глухаря», актеры погибли, просто потому что много людей у нас снималось».

Мы не будем рекламировать экстрасенсов, которые тут же подсуетились и составили нам предсказания «о злом роке и проклятии сериала». Колдуны во всем ищут мистику и желание подзаработать на чужом горе.

«После успеха сериала «Глухарь» Тарасова и Аверин проснулись знаменитыми, поэтому им стали завидовать и коллеги, и некоторые друзья. Зависть, козни не проходят бесследно в нашей профессии. Отнимают силы, выматывают, неврозы приводят к депрессиям. Но люди с сильным характером, как Виктория и Максим, со всеми ударами судьбы справляются. Тарасовой сильно завидовали – немолодая актриса сыграла роковую женщину самого «Глухаря»! Ей ведь даже охрану приходилось потом нанимать. В целом у нас была дружеская и семейная атмосфера на площадке, но теперь не общаемся уже – поздравляем с датами. По-моему Тарасова дружит с Владом Котлярским, но они давние приятели. Пару лет назад, когда начали писать про проклятие «Глухаря», мы с ребятами списывались в чате – посмеялись. Все проблемы - обычные житейские трудности. Чаще всего связаны лишь с завистью и особенностями творческой профессии… Только не пиши, что со сглазом! Иногда ведь несчастье - просто стечение обстоятельств. Когда на актрису сериала Юлию Дюльдину напали двое мужчин в подъезде ее дома – это же был обычный криминал, а не злой рок. Хорошо, что тогда все обошлось… » - рассказал «Комсомолке» один из членов съемочной группы сериала.

«После успеха сериала «Глухарь» Тарасова и Аверин проснулись знаменитымиФото: кадр из фильма

Виктории Тарасовой сериал «Глухарь» и последующие за ним продолжения дали возможность хорошо заработать. Но после съемок пришлось нанимать охранника, так как актриса получала угрозы в свой адрес. Следствие установило, что «охоту» на Тарасову устроила ее подруга. Позже случались еще неприятности – серьезная травма ноги и операция, к счастью, актриса быстро восстановилась. У Виктории работы хватает – она занята в антрепризных спектаклях, в том числе с коллегами из «Глухаря». Вот только личная жизнь не сложилась – Виктория одна воспитала сына, а любимого мужчину так и не встретила.

Виктории Тарасовой сериал «Глухарь» и последующие за ним продолжения дали возможность хорошо заработать

У Максима Аверина личная жизнь, несмотря на успешность, также не сложилась – он живет один. Похоронил самого близкого человека – маму, после чего стал редко общаться со старшим братом: «Мама была связующим звеном между ними». «Все, что делаю, посвящено маме», - говорит теперь Аверин. Подчеркивает, что отношения у него с родней обычные – как у всех. Работы у Максима полно – он редко соглашается сниматься из-за плотного театрального графика.

У Максима Аверина личная жизнь, несмотря на успешность, также не сложилась

Счастливое продолжение

«Глухарь» означает нераскрытое уголовное дело. Экстрасенсы даже в названии сериала видят «недобрый знак»: мол, плохая энергетика проекту была обеспечена. Точку в этом деле поставил Максим Аверин. Несмотря на высокие рейтинги, он не хотел продолжать сниматься в проекте. Говорят, что на съемках последнего (третьего) сезона «Глухаря» главная звезда проекта Максим Аверин высказывал претензии автору сценария, считая, что его роль в этих сериях плохо прописана. Поэтому герои «Глухаря» без Аверина перешли в сериалы «Пятницкий» и «Карпов».

В жизни звезд «Глухаря» случилось и много счастливых событий после съемок. Мария Болтнева родила тройню. Владимир Фекленко на съемочной площадке «Глухаря» встретил будущую жену – она работала художником по гриму, сейчас они воспитывают дочь. Наконец-то обзавелся семьей Влад Котлярский: с будущей женой они познакомились на съемках «Карпова», где она играла проститутку. Служебный роман привел к созданию семьи – в 44 года Котлярский впервые стал отцом. Так что счастливых событий в жизни актеров «Глухаря» тоже хватает.

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