Красивая дочь Екатерины Климовой вышла в свет с бойфрендом

Старшая дочь актрисы Екатерины Климовой показала бойфренда. Молодые люди посетили одно из светских мероприятий в Москве.

Елизавета Хорошилова побывала на Ломоносовском балу, куда пришла в компании молодого человека. Фотографию со светского мероприятия 16-летняя девушка разместила в блоге.

khrsh.lv Дочь Екатерины Климовой предстала в вечернем платье

Пара выглядела невероятно элегантно. Лиза предстала в вечернем платье, а ее спутник - в костюме и бабочке. Молодой человек нежно поцеловал дочь Екатерины Климовой. Дочь актрисы учится в частной школе вместе с детьми других знаменитостей и, возможно, бойфренд из их числа.

Наследница актрисы выросла настоящей красавицей. Она очень похожа на свою знаменитую маму.

41-летняя Екатерина Климова - многодетная мама. Своего первенца - Лизу - она родила от ювелира Ильи Хорошилова, супруги развелись, когда девочке было всего два года. Однако Илья Хорошилов общается с наследницей и появляется на значимых событиях в ее жизни.

В браке с актером Игорем Петренко у Климовой растут два сына. В 2015 году она подарила актеру Геле Месхи, который младше возлюбленной на девять лет, дочь Изабеллу. По словам актрисы, ежедневно ей приходится выбирать между ролями мамы-подружки и мамы-диктатора в отношении детей.