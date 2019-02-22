2019-02-22T16:01:57+03:00
Звезды

Красивая дочь Екатерины Климовой вышла в свет с бойфрендом

Девушка очень похожа на свою звездную маму
Ольга ЛИБГАРДТ
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41-летняя Екатерина Климова - многодетная мама41-летняя Екатерина Климова - многодетная мамаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Старшая дочь актрисы Екатерины Климовой показала бойфренда. Молодые люди посетили одно из светских мероприятий в Москве.

Елизавета Хорошилова побывала на Ломоносовском балу, куда пришла в компании молодого человека. Фотографию со светского мероприятия 16-летняя девушка разместила в блоге.

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Дочь Екатерины Климовой предстала в вечернем платье
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Пара выглядела невероятно элегантно. Лиза предстала в вечернем платье, а ее спутник - в костюме и бабочке. Молодой человек нежно поцеловал дочь Екатерины Климовой. Дочь актрисы учится в частной школе вместе с детьми других знаменитостей и, возможно, бойфренд из их числа.

Наследница актрисы выросла настоящей красавицей. Она очень похожа на свою знаменитую маму.

41-летняя Екатерина Климова - многодетная мама. Своего первенца - Лизу - она родила от ювелира Ильи Хорошилова, супруги развелись, когда девочке было всего два года. Однако Илья Хорошилов общается с наследницей и появляется на значимых событиях в ее жизни.

В браке с актером Игорем Петренко у Климовой растут два сына. В 2015 году она подарила актеру Геле Месхи, который младше возлюбленной на девять лет, дочь Изабеллу. По словам актрисы, ежедневно ей приходится выбирать между ролями мамы-подружки и мамы-диктатора в отношении детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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