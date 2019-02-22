Неплюшевая: Евгения Медведева выиграла Кубок России

Великий Новгород по делу и без любят называть колыбелью русской демократии. И как бы не бились историки в попытках объяснить, что новгородская республика была продуктом своего сурового времени, красивые фразы останутся на века. И, чтобы там не говорили, а что-то демократическое на этой земле точно есть.

Перед финалом Кубка страны по фигурному катанию, который в этом году стал событием всероссийского масштаба, не разгоняли народ ради больших начальников. Не выводили знаменитых фигуристок через черных ход, чтобы избежать встречи с болельщиками. А в пресс-центр захаживали и Алексей Мишин и Татьяна Тарасова. Редкий случай, обычно от журналистов принято прятаться.

Татьяна Анатольевна даже обсудила срочное изменение телесетки Первого канала. Телевизионщики разгребли привычные передачи и решили показать женскую произвольную программу Кубка России в прямом эфире.

- Да-да, - со свойственной лишь ей величественной грацией отметила Татьяна Анатольевна, - все переделали! Показывают девочек!

Трибуны битком, цветы и игрушки наготове. Кстати, весь ворох подаренных после короткой программы медведей и зайцев, во главе с гигантским плюшевым косолапым, Евгения Медведева передала в детский дом. Еще одна красивая традиция этого красивого вида спорта.

Великий Новгород. Евгения Медведева по окончании выступления в произвольной программе женского одиночного катания на финале Кубка России. Фото Александр Демьянчук/ТАСС

Ну а главным итогом короткой программы стала промежуточная победа Евгении Медведевой. Она на 1.4 балла опередила Станиславу Константинову, ставшую второй, а свою главную (по титулам и общественному вниманию) конкурентку Елизавету Туктамышеву больше чем на 4,5 балла. Впрочем, очень часто выступление в произвольной программе все ставило с ног на голову. А ставка, напомним, крайне высока. Тренерский совет, который определяет участников сборной России на чемпионат мира в Японии, как считается, именно по итогам выступления на Кубке России решит, кто получит третью путевку на главный турнир года. Первые две, скорее всего, забронировали себе Алина Загитова (олимпийская чемпионка, лидер мирового рейтинга) и Софья Самодурова (чемпионка Европы).

Взгляд мимо

Они, конечно, железные. Свой прокат Елизавета Туктамышева исполнила безупречно. Высокие баллы и ворчание болельщиков:

- Эх, специально Лизе недокрут поставили!

Туктамышева, конечно, знала, что она молодец. Она каталась грозно, даже в чем-то нагло, и трибуны аплодировали в такт музыке и кричали:

- Молодец!

Но когда Лиза на выходе со льда проходила мимо Жени – они даже взглядом не встретились. Потому что Женя тоже могла быть и наглой и безупречной. Что и показала. Откатала, хоть и с падением, но классно. И тоже заводила трибуны прямо во время выступления. И тоже аплодисменты и восторженный рев, и снова дождь, нет, ливень из цветов и игрушек…

Интересно, что чувствовала выходившая на лед последней Станислава Константинова. Она пробиралась на лед, когда Евгению Медведеву осыпали поздравлениями и все приносили и приносили подарки. Когда зал ревел, размахивая плакатами с именем Жени и ее портретами. И лишь на центральной трибуне сидела маленькая группа мрачных, но верных ее поклонников с плакатом «Стася».

Увы, Стася не справилась с волнением. Первой в Кубке России стала Медведева. Второй – Елизавета Туктамышева. Оба, безусловно, достойны сборной, что и признали трибуны Великого Новгорода, скандируя «Россия! Россия!»

Тренерский совет огласит состав сборной до 25 февраля. И это решение болельщики точно будет рассматривать под микроскопом.

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