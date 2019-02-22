В Москве появится Национальный космический центр

В госкорпорации «Роскосмос» грядут перемены. Через четыре года сердце отрасли будет биться на западе Москвы - рядом с Филевским парком.

Именно там на базе завода имени Хруничева появится Национальный космический центр, о котором недавно упоминал Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию.

- На этой земле хотели построить жильё, но, к счастью, этого не случится, - заявил накануне гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время презентации проекта будущего центра. - Мы решили возвести целый городок, который будет заниматься экспериментальными ракетными разработками. Научно-производственный центр имени Михаила Хруничева превратится в авиационно-космический кластер. Рядом с ним появятся образовательные площадки, университетские кафедры, ситуационный центр, центр управления полетами, конструкторские бюро, связанные с нашей отраслью. Действующие цеха предстоит модернизировать. Речь идёт о площади 250 тыс кв. м. Мы создадим на ней 20 тыс рабочих мест. Это в основном инженерно-конструкторский класс.

Сейчас завод Хруничева производит ракеты-носители семейства «Протон» вместе с разгонными блоками. К 2022 году, уже став Национальным космическим центром, к ним прибавятся и ракеты-носители семейства «Ангара» (разработки уже ведутся).

- Этот проект получил поддержку со стороны Правительства Москвы и именно оно его финансирует, - сообщил Рогозин. - Речь идёт о десятках миллиардах рублей. Роскосмос будет оплачивать только обустройство новых зданий. Сейчас на территории, о которой мы говорим, 7 Га вообще ничем не заняты. И поэтому начать там строительство можно уже в этом году.

Сотрудники завода имени Хруничева, которые присутствовали на презентации, к текущим переменам относятся положительно. И признаются, что ситуация на заводе сейчас сложная. Модернизация, о которой говорит глава ведомства, вдохнёт в него новые силы и кадры.

- Мы очень рады, что нас поддержал Президент, - поделился с корреспондентом «КП» гендиректор центра Хруничева Алексей Варочко. - В таком виде мы существовать не можем. Нужно развиваться.

По мнению мэра Москвы, предприятие, о котором идёт речь, действительно, уникальное.

- И открытие Национального космического центра позволит его сохранить, - написал он в своём микроблоге в Твиттере. - В его стенах разрабатывают и производят орбитальные станции «Салют», «Мир», российские модули МКС, а также одну из самых успешных отечественных ракет-носителей «Протон».

Если говорить об экономическом эффекте, то он весьма существенен. Работа различных бюро на одном пятачке сократит расходы государства на один миллиард рублей в год. Примерно столько с их стороны уходит сейчас на одну аренду помещений.

- Перейти на современные рабочие места - это же мечта наших молодых сотрудников, - рассказал журналистам Дмитрий Рогозин. - И они мне лично об этом говорят, когда я приезжаю в тот же центр имени Хруничева. Да и на другие предприятия. Мы сейчас полностью переходим на цифру. А это уже другой уровень.

Прозвучал вопрос о транспортной доступности Национального космического центра. На дорогах в том районе постоянные пробки.

- Да, я лично обсуждал этот вопрос с мэром столицы, - ответил глава Роскосмоса. - И было принято решение построить четыре моста через Москву-реку. Три автомобильных и один пешеходный. Ближайшие станции метро возле будущего НКЦ - «Шелепиха» и «Мневники». Так что должны справиться.

Отдельная надежда у сотрудников завода, которого ждёт возрождение, повышение зарплаты. С учетом экономии на арендуемых площадях она, по словам руководства, должна будет составить на 10 процентов больше, чем средняя зарплата по региону. Ныне инженеры Роскосмоса получают гораздо меньше, что не способствует привлечению в отрасль ценных специалистов.

КСТАТИ

- Часть высвобождающейся территории, менее 3 процентов от общей площади, будет задействована в рамках Программы реновации жилищного фонда для прилегающих микрорайонов и кварталов, - рассказали «КП» в пресс-службе Роскосмоса. - В них в том числе проживают бывшие и действующие работники предприятия.

Кроме этого, Национальный космический центр свяжут скоростным транспортом с подмосковным Королёвым. Это, по мнению создателей проекта, повысит производительность труда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рогозин доложил Путину о сверхтяжёлой ракете для лунной программы

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возглавил корпорацию в мае прошлого года, и в 2018 году он был одним из самых критикуемых топ-чиновников в стране. На встрече с Владимиром Путиным Рогозин доложил о том, как космическая отрасль намерена исправлять ситуацию и какие у нее перспективы на ближайшие годы (подробности).