2019-02-25T04:42:50+03:00
Звезды

СМИ сообщили о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной с инфарктом

Актриса почувствовала недомогание в воскресенье вечером, после чего ее срочно доставили в больницу [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лидия Федосеева-ШукшинаЛидия Федосеева-ШукшинаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Замечательная актриса Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с инфарктом.

Об этом в ночь на понедельник сообщила газета «Известия». По данным издания, вечером в воскресенье, 24 февраля, вдова легендарного Василия Шукшина почувствовала себя плохо. Актриса пожаловалась на недомогание и боли в груди, после чего она была экстренно госпитализирована с диагнозом «острый инфаркт».

Напомним, Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде 25 сентября 1938 года, на ее счету более 80 ролей в кино, в том числе в таких полюбившихся российским зрителям фильмах, как «Калина красная», «Они сражались за Родину», «Печки-лавочки», «12 стульев» и многих других. У нее три дочери, пять внуков и правнук.

Совсем недавно, в конце прошлого года, актриса вышла замуж в пятый раз. То, что Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов официально оформили свои давние отношения, стало неожиданностью даже для их общего друга Станислава Садальского, который утверждает, что именно он в свое время познакомил знаменитую актрису с известным продюсером. Их роман начался почти четверть века назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов купили дом в Подмосковье и билеты в свадебное путешествие

Молодожены признались, что дети не поддержали их брак (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Сын Бари Алибасова: Узнал о свадьбе папы c Лидией Федосеевой-Шукшиной из «Комсомолки»

Единственный ребенок продюсера рассказал об отношениях 71-летнего продюсера с 80-летней актрисой (подробности).

Лидия Федосеева-Шукшина. Лучшие роли.Чтобы объяснить любому иностранцу, в чем мощь России и чем сильна русская женщина, достаточно рассказать ему про жизнь народной артистки Лидии Федосеевой-Шукшиной. На ее плечи выпало все то, через что проходили миллионы наших женщин. И это не только не сломило актрису, а помогло окрепнуть духом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Федосеева-Шукшина: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Швеция отказалась принимать своих граждан из числа пленных боевиков ИГ*
«Оскара» за лучшую роль второго плана получила Реджина Кинг
В Голливуде начинается церемония вручения «Оскаров»
В Техасе разбился грузовой Boeing 767, погибли три человека
Трамп решил отложить повышение пошлин на товары из Китая
Права на песню Siren Song, с которой Maruv намерена выступать на «Евровидении», принадлежат российской компании
Испания выступила против военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле
Повторное голосование британского парламента по Brexit снова отложили
Папа Римский: Насилие над детьми должно быть искоренено повсеместно
Из-за нездоровья Василия Ланового Театр Вахтангова заменил спектакль
В оппозиционном парламенте Венесуэлы заявили о 25 погибших при беспорядках на границе
Пенс 25 февраля объявит о «конкретных шагах» США в отношении Венесуэлы
Трамп рассказал о своих ожиданиях от второй встречи с Ким Чен Ыном
В Молдавии завершились парламентские выборы
По ошибке отсидевшему в тюрьме 39 лет американцу выплатят $21 млн
Подозреваемого в захвате самолета в Бангладеш застрелили при задержании
На Украине выдвинули Maruv ультиматум для участия в «Евровидении - 2019»
Украина в рекламе ПВО «сбила» МиГ-29
Huawei презентовала смартфон Mate X со складывающимся экраном
Помпео заявил, что США рассматривают все возможные действия в отношении Венесуэлы
В Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения премии «Оскар»
Помпео не считает серьезным заявление о нацеливании вооружения России на США
Путин уладил разногласия Голиковой и Силуанова перед посланием Федеральному собранию
Канцлер Австрии заявил о необходимости значительных изменений в работе ЕС
Минобороны РФ получит первый новейший вертолет Ми-38Т до конца июня
Глава колумбийской дипмиссии в Венесуэле официально подтвердил, что покидает Каракас
Трамп: санкции против КНДР, введенные Россией и Китаем, очень полезны
Глава МИД Ирландии: соглашение о выходе Британии из ЕС не подлежит пересмотру