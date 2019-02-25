СМИ сообщили о госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной с инфарктом

Замечательная актриса Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу с инфарктом.

Об этом в ночь на понедельник сообщила газета «Известия». По данным издания, вечером в воскресенье, 24 февраля, вдова легендарного Василия Шукшина почувствовала себя плохо. Актриса пожаловалась на недомогание и боли в груди, после чего она была экстренно госпитализирована с диагнозом «острый инфаркт».

Напомним, Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина родилась в Ленинграде 25 сентября 1938 года, на ее счету более 80 ролей в кино, в том числе в таких полюбившихся российским зрителям фильмах, как «Калина красная», «Они сражались за Родину», «Печки-лавочки», «12 стульев» и многих других. У нее три дочери, пять внуков и правнук.

Совсем недавно, в конце прошлого года, актриса вышла замуж в пятый раз. То, что Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов официально оформили свои давние отношения, стало неожиданностью даже для их общего друга Станислава Садальского, который утверждает, что именно он в свое время познакомил знаменитую актрису с известным продюсером. Их роман начался почти четверть века назад.

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