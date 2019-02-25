2019-02-25T13:33:31+03:00
Общество

«Гопник, катись к черту!»: Милонов ответил на жалобу Шнура

Депутат настаивает на публичной дуэли с музыкантом
Роман ГОЛОВАНОВ
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Депутат Виталий Милонов.Депутат Виталий Милонов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Это гоголевская история о том, как поругались Виталий Валентинович и Сергей Владимирович. Депутат Госдумы Милонов давно пытался запретить матерные песни Шнурова. Но в ответ получал лишь колкие стишки. Но на этот раз шнур решил не только высмеять думца, но и пожаловаться на него в парламентскую комиссию по этике.

Милонов эту новость прочитал и объяснил «Комсомолке», что против него плетут бесовский заговор.

- Я не слежу за творчеством Шнура, - поделился с «КП» Милонов. - И другим не советую! Шнур вместе со своим «адвокатом дьявола» затеяли бесовский заговор. Это злобная попытка обожравшегося пивом гопника заткнуть мне рот и показать пример цензуры и репрессий, которые настанут, когда такие шнуровы и невзоровы дорвутся до власти. Можно бесконечно говорить о поэзии Блока, но обсуждать стишки бездарного матерщинника мне не хочется. Его песни сравнимы с воплем пьяных алкашей, которые раздавили пузырь дешевой сивухи и орут у тебя под окном. Я уже говорил, если хочет разобраться по-мужски, пусть приходит в мою программу на Радио «КП». Там поговорим. А пока пусть этот кот Бегемот катится к черту вместе со своей шайкой Волонда.

Адвокат Шнурова рассказал «КП», что певец хочет наказать депутата по закону.

- Мы не собираемся вести дискуссию с Милоновым, - сказал адвокат Константин Добрынин. - Мы ведем дискуссию с руководством Госдумы, депутатами и обществом. Милонов — это явление, которое дискредитирует законодательную власть. Эти действия должны быть оценены. Пора депутатам проснуться и озаботиться. Когда у тебя в течение года идет порядка 30 непонятных заявлений и инициатив — стоит ставить вопрос о состоятельности этого гражданина в качестве парламентария. Народ должен смотреть на публичные вещи. Шнуров — это тот же народ, он гражданин России. Если он считает, что его права нарушены подобными заявлениями, значит, нужно производить определенные юридические действия. Капля камень точит, можно и Милонова Сточить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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