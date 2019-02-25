Повторное голосование британского парламента по Brexit снова отложили

СЕГОДНЯ 00:58 2019-02-25T01:13:30+03:00

Премьер Тереза Мэй пообещала, что оно пройдет до 12 марта

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В воскресенье, 24 февраля, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила журналистам, что повторное голосование британского парламента по сделке c Евросоюзом об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС снова отложили.

Такое заявление она сделала на борту самолета, когда летела в египетский Шарм-эш-Шейх на саммит Лиги арабских государств (ЛАГ) и ЕС, передает агентство Reuters. Мэй пояснила, что ее команда вернется в Брюссель для продолжения переговоров по Brexit во вторник, поэтому голосование в парламенте на следующей неделе не будет.

«Но мы гарантируем, что это произойдет до 12 марта», - добавила глава британского правительства.

При этом Тереза Мэй отметила, что кабинет министров намерен «работать» над тем, чтобы выход страны из состава ЕС состоялся в намеченные сроки и в порядке, который одобрят обе стороны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, «развод» Лондона с Брюсселем запланирован на 29 марта, но достичь окончательного соглашения по его условиям пока не удается.

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ИСТОЧНИК KP.RU