В Молдавии победили пророссийские силы. Но страна пойдет на Запад?

В России ждали, как 24 февраля молдаване проголосуют за новый парламент. Ждали с робкой надеждой. А вдруг, мечталось россиянам, в Молдавии и депутатов выберут вменяемых, и правительство в итоге сформируют настроенное на дружбу с Москвой. Ведь до сих пор президент Молдавии Игорь Додон старался сблизиться с Россией, но местный парламент и правительство ему этого не давали. А реальные рычаги власти в Кишиневе - именно у министров и депутатов. Так что если бы молдаване на этот раз выбрали пророссийский парламент - то и отношения наладились бы.

Что же в итоге?

Голосовать пришли почти половина молдавских избирателей. Что уже много. Партия «социалистов», выступающих за союз с Россией, получила первое место и почти треть голосов. Вроде неплохо. Но это - НЕ абсолютная победа. Ведь прозападные партии - блок «Сейчас» и «демократы» молдавского олигарха Владимира Плахотнюка (в России его накануне выборов обвинили в незаконном выводе из страны 37 млрд. рублей!), а так же партия «Шор» (у них тоже во главе «бизнесмен», которого обвиняли в причастности к расхищению более миллиарда евро) собрали все остальные голоса. И если сложить их мандаты, то прозападные ребята - уже в большинстве!

По итогам выборов, в парламенте Молдовы большинство - за "прозападными" партиями.Фото: REUTERS

Так куда же пойдет маленькая, но важная для Москвы страна (один вопрос с Приднестровьем чего стоит, не говоря уже о полумиллионе молдавских гастарбайтеров в России) с таким депутатским корпусом? Значит ли подобное волеизъявление, что две трети молдован - за любовь по расчету с Западом, а человеческих отношений с Россией хочет лишь оставшаяся треть?

ИТОГИ ВЫБОРОВ

1. Партия социалистов - почти 31,5%

2. Блок Аcum («Сейчас») - около 26%

3. Демократическая партия - 24%.

4. Партии «Шор» - около 8,5%

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