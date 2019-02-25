Гонорары Maruv в России: 400 тысяч за концерт в клубе и $10 тысяч - за частный

Почти сразу как Maruv (а в жизни - 27-летнюю уроженку Павлограда Анну Корсун) выбрали представительницей Украины на конкурсе «Евровидение», поползли тревожные новости. Украинские СМИ сообщили, что певице поставили ультиматум. С ней подписывают контракт, в котором одним из пунктов значится отказ от гастролей в России. Или она не едет на евросмотр. Так решила Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НТКУ), которая владеет правами на трансляцию конкурса.

maruvofficial Memories from Big Love Show

В ответ певица откровенно рассказала о происходящем, назвав свой пост в социальной сети «криком о помощи». Из ее рассказа следует, что согласившись на все самые нелепые условия от НТКУ - от несанкционированной импровизации на сцене - до запрета на общение с журналистами, она сама не получает ничего - «ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо-поддержки. Даже визой я должна заниматься сама». При этом ее заставляют прекратить все выступления в России, которые приносили ей не только популярность, но и основной доход. «Чувствую давление! И вижу явные попытки заставить меня отказаться представлять свою страну на международном конкурсе «Евровидение -2019», - пишет певица. В общем, в очередной раз на «Евровидении» Украина устраивает скандал из-за России.

Игорь Ковалев, директор концертного агентства «Киарт», который давно и успешно выступает прокатчиком артистов, рассказал «Комсомолке», какими последствиями обернется для Maruv отказ от работы в нашей стране.

- Российский и украинский рынки отличаются друг от друга, хотя бы тем, что население России больше, а значит, гастрольных возможностей у артистов больше. Разные у наших стран и экономики. Поэтому гонорары в России значительно выше, чем на Украине. В нашей стране Maruv получила определенную популярность. Она выступает в больших клубах, а таких заведений у нас немало в крупных городах. Плюс нарочито сексуальный образ артистки и ее танцовщиц пользуется популярностью на корпоративных и частных мероприятиях, где гонорары еще больше. Я могу предположить, что они у Maruv есть каждый месяц, и лишиться гастролей и частных концертов в нашей стране - это лишить себя огромной части заработка. Несмотря на то, что ее песни хорошо продаются на цифровых носителях, я сильно сомневаюсь, что она сможет компенсировать отказ от нашей страны за счет этих денег, а так же гастролей в Белоруссии и Молдавии. А даст ли «Евровидение» такую популярность, чтобы ее стали приглашать на гастроли в Европу, тоже большой вопрос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693772" frameborder="0"></iframe> Maruv - певица в образе садо-мазо, поедет от Украины на "Евровидение - 2019".На вопрос жюри о Крыме, Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, ответила, что считает регион украинским

Мы узнали, что выступление в клубе у Maruv стоит 400 000 рублей, корпоративное мероприятие - примерно 10 000 долларов. За последние полгода большую часть концертов певица дала именно в нашей стране, плюс регулярно становилась гостьей эфиров крупных радиостанций. А 6 апреля у нее должен был быть первый сольный концерт в столичном зале «Известия-холл». Билеты уже несколько месяцев в продаже и отмена выступления обойдется Maruv в копеечку.

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