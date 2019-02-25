Настя Каменских предстала обнаженной в постели

Певица Настя Каменских нечасто радует поклонников откровенными снимками. И это при том, что раньше исполнительница регулярно баловала подписчиков, выкладывая снимки обнаженного тела. Видимо, решив вернуться к истокам, артистка опубликовала горячее фото.

"Кто еще не видел мою #попакакуким", - игриво подписала фотографию в стиле "а-ля Ким Кардашьян" Настя Каменских. На фото обладательница аппетитных форм, от которых захватывает дух, предстала совершенно обнаженной. Красавица сидит на кровати. Снимок получился действительно откровенным.

kamenskux Настя Каменских показала откровенное фото в стиле Ким Кардашьян

Поклонники певицы по-разному отнеслись к ее откровенному фото. Кто-то остался в восторге от роскошного тела Насти, а кто-то посоветовал артистке быть более скромной, заявив, что такие откровенные фото приличную девушку не красят. "Тело, конечно, у Насти красивое, но фото немного откровенное. Оно должно быть у мужа в телефоне", "Отличная у вас попа, как у Ким", "Все красиво, но, Настя, тебе уже пора быть поскромнее", - заметили в комментариях пользователи.

kamenskux Певица нечасто радует поклонников откровенными снимками

Между тем, в недавнем интервью Настя призналась, что ей часто предлагали лечь в постель с богатыми мужчинами за денежное вознаграждение. Она сказала, что не понимает, почему богатые люди считают, что им все доступно в этом мире.

"Бывали разные мужчины, и многие хотели переспать со мной за деньги. Даже когда-то подходили к Потапу и просили: «Поговори с этой телкой», потому что я могу заступиться за себя, - призналась Настя. - Меня возмущают богатые люди, считающие, что все в этой жизни продается".

Певица предпочитает не акцентировать внимание на своей личной жизни и только подчеркивает, что половина ее романов, о которых говорят и пишут, - полная выдумка.

"Мне постоянно приписывают романы, которых на самом деле нет, - уверяет Каменских. - Люди то и дело говорят о несуществующих детях. По их мнению, я родила уже 45 детей...Пока я не готова к замужеству, хотя понимаю где-то внутри себя, что уже пора".