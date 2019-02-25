Собчак в шоке после cмерти Малашенко

Один из основателей НТВ Игорь Малашенко покончил с собой в испанской Марбелье. Бездыханное тело 64-летнего супруга журналистки Божены Рынски обнаружила экономка. Войдя в спальню, женщина увидела страшную картину и тут же вызвала полицию. Оставил ли Малашенко предсмертную записку, пока неизвестно.

Журналист Тимур Валеев, который работал с Игорем Малашенко в предвыборном штабе Ксении Собчак, подтвердил самоубийство медиаменеджера. "У меня есть подтверждение информации, что он умер в Испании, где он отдыхал в своем доме, сегодня ночью. Есть подтверждение информации о том, что он покончил с собой", - сказал он агентству "Москва". Валеев добавил, что информация о прощании и похоронах появится позже.

В свою очередь, Ксения Собчак, которая баллотировалась в президенты России в 2018 году и чей предвыборный штаб возглавлял Игорь Малашенко, находится в шоке. Телеведущая, узнав о смерти супруга Божены Рынски, не сдержала эмоций.

"Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Благодарна ему за нашу совместную работу на президентской кампании. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь что он возглавлял мой штаб... rip", - написала в соцсети Собчак.

Меж тем смерть Малашенко подтвердили и его родственники. Племянница Наталия сообщила, что семья медиаменеджера уже знает о случившемся. "Это так. Игорь Евгеньевич - мой дядя. Когда я была ребенком, мы виделись на семейных торжествах. Последние годы, когда Игорь проживал не в России, мы не виделись. Последний раз я его видела осенью прошлого года", - цитирует девушку "Говорит Москва".

Все последнее время медиаменджер судился за имущество с бывшей женой Еленой Малашенко. О непростом бракоразводном процессе с ней много писала новая супруга медиаменеджера - журналистка Божена Рынска. Она подозревала, что Елена могла пытаться целенаправленно травить Малашенко, чтобы добиться нужных ей подписей на документах.

Игорь Малашенко плохо себя чувствовал. Рынска рассказывала, что после терапии осталось много "лишних" лекарств, которые она фактически спрятала, "чтобы не провоцировать на самоубийство человека с шаткой психикой". "Игоря убивают. Игорь очень нездоров сейчас. Если с ним что-то случится, имейте ввиду: Калоев - мое второе имя", - пригрозила она.

Рынска за день до смерти супруга сообщила, что бывшая жена претендует почти на все состояние Малашенко. "Вчера на суде Елена Пивоварова заявила, что она претендует на 80% состояния Игоря. Женщина, которая почти никогда не работала", - заявила Божена.

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