2019-02-25T18:50:00+03:00
В мире

Константин Затулин: В Молдове у России с США пока ничья

Директор Института стран СНГ и депутат Госдумы четырех созывов представил «КП» свою точку зрения на итоги и уроки молдавских выборов [ЭКСКЛЮЗИВ KP.RU, подкаст]
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ
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Директор Института стран СНГ и депутат Госдумы Константин ЗатулинДиректор Института стран СНГ и депутат Госдумы Константин ЗатулинФото: Иван МАКЕЕВ
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ДОДОН - ЧЕМПИОН ПО ВИЗИТАМ

- Молдавские социалисты, которых Россия считала друзьями, набрали треть голосов и в одиночку правительство не сформируют?

- Конечно, нет. Любому непредвзятому человеку и до выборов было ясно: большинство в парламенте — неисполнимо для социалистов. Об этом можно было рассуждать, если б сами социалисты, со своими контр-эго демократами не изменили избирательное законодательство.

- И тем подрубили сук, на котором сидели?

- Они ввели смешанный принцип, пропорционально-мажоритарный. После чего разговоры о стремлении получить большинство уже не учитывали никакой реальности.

- Это урок для кого?

- Это очередное представление на тему, что лучше: синица в руках или журавль в небе. Это применимо как ко внутриполитической ситуации в Молдове, так и в более широком контексте. К общей ситуации в молдавско-приднестровском регионе, и к позиции России.

- Наша поддержка президента Игоря Додона пошла прахом?

- Надо отдать должное Додону — он сам себя превзошел в количестве визитов в Российскую Федерацию. И все было б хорошо, и правы были бы те, кто смотрел на происходящее в Молдове глазами Додона — не будь такого обстоятельства: его очевидное расхождение с нашей позицией по Приднестровью.

- Тут вся его «российскость» испарялась?

- Додон, которому мы помогали на разных уровнях везде и всюду, то и дело подчеркивал: в вопросах Приднестровья все они, молдавские политики, занимают солидарную позицию.

- Это не должно было насторожить Москву?

- Не может позиция называться пророссийской в том случае, если человек (партия) не видят иного способа решения Приднестровского конфликта кроме как запугивание, давление и блокада. И не нужно творить себе кумира из Додона. Когда дело касается Молдовы, для нас приоритетом является ответственность тех людей, которые публично, на протяжении двух десятков лет выражают свою любовь и желание быть с Россией. Даже если мы не можем полностью реализовать их чаяния, в том, что касается вхождения в РФ, надо следить за тем, чтобы их положение не ухудшалось. Чтобы при любых раскладах в Молдове мы добивались от молдавских политиков сочувствия к положению Приднестровья. И уважения к правам живущих там.

- Что, в России ответственные лица этого не понимают?

- Некоторые не только в госаппарате, но и в Госдуме время от времени начинают в этом путаться и забывать об этом - увлеченные идеей поддержки социалистов Молдовы. Но те реализовать свои планы не могут! В том числе из-за того, что планы эти постоянно меняют.

- Мы помогали недостаточно?

- Додон легко шел на компромиссы - по той же избирательной системе. Без его голосов избирательная система не была бы изменена. Раз он на это пошел, значит, какая-то игра здесь ведется. Для нас она не всегда может быть очевидна. И прекраснодушные идеалисты у нас смотрят на все глазами представителя партии социалистов, считая, что вот он - рыцарь без страха и упрека. А он таким не является. Он обычный политикан.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ НЕ ЗАМЕЧАЛИ

- Ну и кого тогда нам поддерживать, кого выбирать?

- Ну Россия же никого не выбирает на Украине? Понимая: кто бы ни пришел - Зеленский, Порошенко, Тимошенко — они из той антироссийской колеи, в которую, раз попав, уже не выберешься. Так и в Молдове. Никакого греха нет, что мы сочувствовали социалистам - учитывая их предвыборные заявления. Но мы при этом мы не добивались глубины в этих отношениях.

- В чем глубина?

- Социалисты игнорировали проблему Приднестровья и не собирались ее решать так, чтобы права Приднестровья были уважены. На эти права мы закрывали глаза. И не добивались от Додона, так часто присутствующего в России, шагов навстречу Приднестровью. Что касается смягчения положения Приднестровцев, смягчения блокадного положения и так далее. А Додон действовал в духе тех политиков, которых можно назвать юнионистами, вроде Плахотнюка. Не надо гоняться за журавлем, который задачу свою по перехвату власти в Молдове выполнить не может. И забывать про то, что на нас лежит ответственность, пусть только моральная, за людей в Приднестровье.

- То есть, среди новых парламентариев реально пророссийски настроенных и нет? И ожидаемая коалиция выдаст такое правительство, где министров, настроенных на работу с Россией может не оказаться?

- Политический кризис в Молдове, скорее всего, продолжится. И выход из этого кризиса не будет принципиальным — он будет беспринципным. Кто-то из трех или четырех должен будет договориться. Точнее из трех — потому что довесок в лице партии Шора слишком невесом, чтобы быть полноценным участником коалиции. Скорее всего, он примкнет к Плахотнюку с его демократами.

- Уточним: возможна коалиция кого с кем?

- Больше всего шансов, что Плахотнюк в очередной раз договорится с Додоном. А все предвыборные наезды на миллиардера-демократа вновь закончатся тем, что придется умыться и вступить с ним в альянс.

Правда, есть еще путь договоренности Демпартии с прозападным блоком Аcum, но....

ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ВЫБОРЫ НЕ ИСКЛЮЧЕНЫ

- Итоги выборов могут признать недействительными? Известно, что глава молдавского ЦИКа в контакте с посольством США.

- Есть жалобы на нарушения на этих выборах, и больше всего их от Демпартии. Но пока у демократов и остальных не закрыта возможность для коалиции, Плахотнюк будет стремиться к ней. Он больше всех способен договариваться, учитывая, как он направо и налево раздает деньги. Не думаю, что выборы будут опротестованы. Но не исключаю, что, если не договорятся, то придется проводить внеочередные выборы. В середине 2019-го.

- В чью пользу ситуация может измениться?

- Она существенно не поменяется. Молдова политически раздроблена. И перевод выборов в мажоритарно-пропорциональные дал Плахотнюку реальный шанс удержаться на одной из ведущих ролей.

- Кому этот миллиардер-кукловод должен быть больше благодарен — себе или внешним силам?

- Благодарен он должен быть не только себе, но и Додону, который вошел с ним по этому поводу в альянс. А после этого Додон в течении нескольких лет рассказывал всем о крестовом походе против Демпартии и её лидера - за союз с Россией и за пророссийский вектор. Но что ж тогда Додон компромисс заключил по избирательному законодательству? И почему, несмотря ни на что, он готов идти на компромиссы со своим злейшим противником?

- Если б социалисты вдруг набрали половину голосов — возник бы молдавский Майдан?

- Могли быть разные сценарии. Сейчас — пат в балансе политических сил в Молдове. Выборы подтвердили этот пат. Надежды, что социалисты могут качнуть в свою сторону победу и насытить полномочия президента реальным содержанием в результате изменения баланса сил в парламенте — не оправдались.

- Симпатии России к молдавскому президенту и социалистам ни на что не повлияли?

- Накануне выборов социалисты и Додон максимально использовали сочувствие к ним в России. И по максимуму представляли дело так, что они «идут в последний и решительный бой» - и могут одержать безусловную победу. Это было преувеличением. Если выражаться дипломатически. А говоря не дипломатически — враньем!

37 МИЛЛИАРДОВ ПЛАХОТНЮКА

- Итоги выборов - плюс для США и минус для России?

- Не думаю, что результаты - большой плюс для Америки. У России и у США здесь ничья. Американцы провели в парламент тех, на кого будут делать ставку в дальнейшем. Так называемых младореформаторов. И сейчас будут раскручивать борьбу и с Додоном, и с Плахотнюком - как с наследием прошлого, коррупционерами. Один из которых тяготеет к России.

- То есть Америке одинаково не нравятся и президент, и лидер Демпартии — на чем те и могут сейчас сойтись?

- Обстоятельства подталкивают Додона к Плахотнюку, а того — к Додону. Но оба они, особенно миллиардер, наговорили достаточно о том, насколько неприемлемо сотрудничество с оппонентом. Ну просто кушать не могут, когда слышит имя соперника! И Додон, кстати, в борьбу с Плахотнюком втравил и нас. Чем мы и занимались до самого последнего момента.

- Накануне выборов из России прозвучало обвинение в адрес Плахотнюка, мол, вытащил из России 37 миллиардов рублей...

- Не считаю это сильным ходом. Такое обвинение надо было предъявлять раньше. А выставлять его за два дня до выборов - сознательно давать повод для обвинений, что сделано это исключительно в предвыборных целях. И ведь к этому подталкивали наши «партнеры»-социалисты! Их лидеру господину Додону не хватает чувства меры. Что в количестве визитов в РФ, что в количестве речей. Он спокойно добился бы своих целей, действуя менее нахраписто и оставляя на будущее возможность договориться с другими политическими силами. И вот сейчас мы увидим — есть ли у него такая способность, или нет.

- Если нет...

- То он вечно будет пребывать в положении обиженного, которого лишили полномочий и не дали ему реализоваться. Россия должна утирать слезы своих партнеров и сторонников - но не бесконечно! На обиженных воду возят. Выводы надо сделать всем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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