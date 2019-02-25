2019-02-25T19:50:50+03:00
Общество

Вася Ложкин: Я рад, что мое имя не будет соседствовать с Сатаной Гитлеровичем

Картину художника "Великая прекрасная Россия" больше не считают экстремистской
Евгения КОРОБКОВА
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Мы привыкли, что Ложкин рисует, в основном, желтых котов и бабок, но так было не всегдаМы привыкли, что Ложкин рисует, в основном, желтых котов и бабок, но так было не всегдаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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И все-таки картина Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия" - никакой не экстремизм. Сегодня это признал Октябрьский районный суд Новосибирска и поставил жирную точку в деле, длящемся более двух лет.

Благодаря тому, что картину больше не называют экстремизмом, мы можем опубликовать ее в качестве иллюстрации и напомнить читателям, из-за чего разгорелся сыр-бор.

Мы привыкли, что Ложкин рисует, в основном, желтых котов и бабок, но так было не всегда. "Великая и прекрасная Россия" - Довольно древнее творение Васи и представляет собой такую шалость, которую позволял себе каждый, раскрашивая контурные карты на уроках географии. Все мы когда-то подписывали страны несколько иными названиями, чем они есть на самом деле.

Так и творение Ложкина представляет собой карту России и ее соседей, где Россия обозначена надписью «Великая прекрасная Россия», а соседние с ней страны — уничижительными характеристиками населяющих их народов. Здесь тебе и "хохлы", и бульбаши, и какие-то таинственные "лабусы" и косоглазые обезьяны, и, конечно, "сраные япошки", а как без них.

Примечательно, что в 2016 году тот же самый новосибирский районный суд признал "Великую прекрасную Россию" экстремистским произведением искусства. Спустя какое-то время за картину вступился Совет по делам человека при президенте и уже областной суд отменил решение, назначив новую экспертизу.

Что сказала новая экспертиза

Над Васиной контурной картой ломали голову филолог, психолог и искусствовед из Новосибирского пединститута. Совместными усилиями на шестнадцати страницах эксперты постановили, во-первых, что картина Васи относится к жанру "Карикатура", во-вторых, что в картине используются этнофолизмы - то есть, конфликтогенные средства языка. Но все-таки негативные эмоции не направлены на возбуждение ненависти по отношению к людям другой национальности. И как раз наоборот. Как отметила искусствовед, важным жанрообразующим признаком карикатуры "является возникновение у зрителя критического отношения к событиям, представленным на картине".

А так выглядит картина раздора. Скандальные места мы замалевали, а то мало ли…

А так выглядит картина раздора. Скандальные места мы замалевали, а то мало ли…

И возможно, - как отметили специалисты, при просмотре данного произведения искусств кому-то станет даже стыдно.

Эксперты так и не поняли авторскую позицию, однако отметили, что, скорее всего, картина хочет нам сообщить, что несмотря на заявления о толерантности, "в нашей стране имеют место ксенофобия и национализм".

Правы ли филолог, искусствовед и психолог? Мы позвонили самому Васе Ложкину.

Слово художнику

Вася то ли курил, то ли просто выдыхал, во всяком случае, издавал в трубку звуки вроде "ха".

- Ха, господи, ну что сказать-то, что сказать-то? Ха, я не праздную, я по телефону общаюсь со всеми. Ха, я не в Новосибирске, я там вообще никогда не был.

- Вась, объясни, почему Новосибирск инициировал эти суды. Там что, самые обидчивые мире люди живут?

- Ты думаешь, какой-то новосибиряк увидел мою картину и полетел жаловаться? Ха, ты что, все было по-другому. Был один человек, который попался за экстремизм. У него на странице ВКонтакте были всякие агитационные материалы и моя картина в том числе. Все, что у него нашли, стало экстремистским материалом, и моя картина тоже. Такая грустная история. Ха.

- И что произошло с твоей работой после того, как ее сначала признали экстремистской?

- Она находится в федеральном списке экстремистских материалов под номером каким-то, я не знаю. Ее нельзя копировать, распространять ну как-то так. Кстати, если будете иллюстрировать материал моей картиной - проверьте, есть ли она в этом списке. Я предупреждаю, а то пострадаете. Ха-ха.

- Может ли так случиться, что ее опять признают экстремистской?

- Конечно, могут, если прокуратура вдруг решит подать апелляцию.

- Тебе как художнику что дало решение суда? Теперь продать картину можешь?

- Ты что, я ее продал уже лет восемь назад. Вот, если честно, я эту картину не люблю, она в моем творчестве никакого рояля не играет. В каталогах не публикую, на сайте не разместил, на выставках не выставляю. Но что мне нравится в этой истории - что мое доброе имя не будет значиться в списке материалов по соседству с Сатаной Гитлеровичем Чертовым. А во-вторых, картину мою уже нельзя использовать как пугалку. Грубо говоря, у человека где-то нашли ВКонтактике мою картину и цоп за жопку: "здравствуй, дружочек, ты распространяешь экстремистский материал". Теперь этого не будет, и это прекрасно.

- А ты читал экспертизу?

- Ты что! Там же шестнадцать страниц, мне некогда. Но мне сказали, что в двух словах - все хорошо.

- Был один пункт, который вызвал вопросы: по поводу отношения автора к происходящему. Как сказал один эксперт, невозможно отношение автора установить в принципе.

- Ну да, правильно сказали. Потому что она двусмысленная, какая-то так получилось, в ней можно смыслы выискивать неправильные и соответственно обидки начинаются. Я не сторонник этих обидок. Вообще мой творческий метод сейчас изменился. Я раньше давал свободу для интерпретаций, а сейчас - нет. Дело в контексте. Любую вещь можно вырвать из контекста и погрузить в другой контекст, и тогда она приобретет совершенно другие свойства. Помните, как улыбка у Хичкока. Поэтому да, интерпретация важна. У того экстремистского мужика картина была выставлена в плохом окружении, поэтому привлекла внимание полиции. А я рассматривал вообще под другим углом, мне такие смыслы, может, и в голову не приходили.

- А как правильно нужно понимать картину?

- Вот так: существуют среди наших людей ксенофобские настроения. А Вася Ложкин эти настроения высмеял и все нормальные люди должны высмеивать. Вот так.

- История с судом найдет отражение в вашем творчестве?

- Нет! Потому что я в своем творчестве к конкретным событиям не привязываюсь. Я привязываюсь только к абстракциям и явлениям общественной жизни: каким-нибудь запретам и чему-то типа того.

- А не думали ли сделать несколько авторских копий "Великой прекрасной России"? Картина сейчас на слуху, многие захотят иметь такую.

Ни за что! Эта картина вообще не ключевая, она незаметна для моей работы. Я хочу делать картины, которые развлекают и побуждают положительные эмоции. Не будет ни продолжения голых теток, ни продолжения "Прекрасной России". Мне это все уже не нравится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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