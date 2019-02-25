2019-02-25T20:09:54+03:00
Спорт

Фигуристки зависли в прыжке

Федерация фигурного катания России так и не смогла определиться, кто из наших спортсменок представит страну на чемпионате мира в Японии
Андрей ВДОВИН@av_esqспортивный обозреватель
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Евгения Медведева.Евгения Медведева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Федерация фигурного катания России (ФФКР) так и не смогла сделать окончательный выбор, кто из наших спортсменок должен представлять страну на чемпионате мира в Японии. В последний день заявки из Москвы в оргкомитет ушел тот же список, что и на чемпионат Европы. От России там значатся в основе Станислава Константинова, Алина Загитова, Софья Самодурова, а в качестве запасных - Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева.

Это значит одно: ФФКР не знала, что делать и лихорадочно нажала на паузу. «Регламент ISU позволяет нам внести возможные изменения в основном составе до старта чемпионата мира», – прокомментировал это решение президент ФФКР Александр Горшков, дав понять что оно промежуточное. Но кажется, оно наименее удачное, которое может быть. Понятно, что на федерацию обрушилась бы волна критики в любом случае, какой бы список они не написали. Но чем бы их ни облили, за неделю запах выветрился бы. А дальше можно было спокойно готовится к чемпионату мира.

А теперь весь месяц все будут весело подпрыгивать на иголках, дополнительно тыкая друг в друга шпильками. Всем же понятно, что останется кто-то один - либо Константинова, либо Медведева, либо Туктамышева. Но всем троим теперь надо держать себя в потрясающей форме, чтобы при удачном раскладе не оказаться в Японии туристом на коньках. И двум остальным представительницам - Загитовой и Самодруовой - тоже будет нелегко. Так или иначе они тоже в подвешенном состоянии.

Возможно, кто-то из девчонок не выдержит такого напряжения, и откажется. Или может быть, получит травму. И тогда федерации вообще ничего не придется решать. Но всех в фигурном катании ждет очень веселый месяц. Если там окончательно не передерутся - это будет чудо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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