«Отредактированные» китайские близнецы могут стать вундеркиндами. Но это неточно

Как тут не вспомнить подзабытые уже теории о создании “сверхчеловеков”. Если раньше энтузиасты предлагали отбирать гениев на стадии эмбрионов, анализируя их ДНК, то теперь вундеркинда можно “отредактировать”. Выяснилось, что китайские близнецы, чей геном был недавно тайно изменен китайским ученым, с большой вероятностью будут иметь некоторые “сверхспособности”.

СПРАВКА “КП”

Кто и зачем изменил геном детей

Рождение генно-модифицированных китайских близняшек Лулу и Наны в ноябре прошлого года вызвало мировой скандал. Их “отец”, генетик Хе Цзянькуи, заявил, что изменил у детишек ген CCR5, чтобы сделать детей невосприимчивыми к ВИЧ-инфекции. Но вместо того, чтобы осыпать первопроходца лаврами победителя, мировое сообщество дружно заклеймило товарища Хэ за попрание этических и законодательных норм. Китайское правительство открестилось от не в меру революционных экспериментов, и ученый, похоже, находится под домашним арестом.

У мышей работало

Нейробиолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Алчино Сильва опубликовал статью в авторитетном научном журнале Cell, из которого следует, что тот самый ген CCR5, отредактированный у китайских близнецов, связан не только с иммунитетом к ВИЧ, но и с развитием когнитивных качеств. Попросту говоря, дети могут вырасти вундеркиндами.

Алчино и его коллеги проводили опыты на лабораторных грызунах, «выключая» у них ген CCR5, и пришли к выводу, что эти манипуляции улучшали память и сообразительность мышек. Вероятно, мутации окажут влияние и на интеллектуальные способности близнецов. Кстати, не исключено, что именно эту цель и преследовал Хе Цзянькуи, прикрываясь темой защиты от ВИЧ.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

“Ради чего риск?”

Неужели мы стоим на пороге новой эры, когда с помощью медицинских манипуляций можно будет создавать Эйнштейнов и Менделеевых? Об этом мы поговорили с доктором биологических наук, главным научным сотрудником лаборатории анализа генома Института общей генетики им. Н.И.Вавилова Светланой Боринской.

- Светлана Александровна, насколько верны предположения о том, что вмешательство китайского генетика привело к рождению интеллектуально более совершенных людей?

- Никаких оснований так думать нет. Один эксперимент на мышах ничего не доказывает не только для человека, но и для мышей. Утверждается, что инактивация белка CCR5 повышает пластичность нервных связей, то есть они быстрее образуются и быстрее перестраиваются. Это характерно для животных и человека в юном возрасте. По мере взросления пластичность снижается. Природа это не зря придумала. Приобретенные навыки проходят отбор, полезные фиксируются (становятся менее пластичными), не полезные отсеиваются. Вряд ли нужно, чтобы взрослые люди были такими же игривыми, как дети. Хотя сохранение способности к обучению привлекательно. Но гораздо больший резерв здесь не в манипуляциях с генами, а в совершенствовании школьной программы. Если в школе натаскивают исключительно на решение задач ЕГЭ, то никакие гены не помогут развить творческое мышление.

- Почему на китайского генетика все так ополчились? Ученый сделал благое дело, дал детям полезное качество - невосприимчивость к ВИЧ...

- Потому что он использовал метод, безопасность которого на данный момент не ясна. Кроме изменений, намеченных исследователем, могут происходить непредсказуемые изменения других участков генома. Такие методы - если есть надежда принести пользу человеку, улучшить как-то его здоровье - можно использовать на терминальных больных, которым все утвержденные в медицине методы уже не помогли. На эмбрионах человека такие методы использовать нельзя. Этим детям еще жить, и что могло произойти с их геномом, не известно. Здоровье детей не требовало такого вмешательства, внесенная мутация дает у одной из двух девочек (имеются ввиду китайские близнецы - Ред.) устойчивость к ВИЧ. Но без этой мутации живут миллиарды людей. Ради чего риск? Тем более что у второй девочки удалось изменить только одну копию гена, а для устойчивости надо, чтобы мутация была в обеих копиях. То есть у этой девочки вмешательство оказалось безрезультатным. Эксперименты ставят на кроликах и на мышах, и то с соблюдением этики исследований. А тут чистый эксперимент, который никакой пользы в принципе принести не может, поставлен на детях. Это недопустимо.

- Чем на ваш взгляд закончится эта история: запрет на вмешательство в геном человека будет усилен? Или такими действиями энтузиасты добьются того, что джин все же будет выпущен из бутылки и редактирование людей примет массовый характер?

- Чтобы массово применять какие-либо методы, надо быть уверенным, что пользы больше, чем риска. Для редактирования генома мы еще далеки от этого: методы пока не отработаны, их безопасность не подтверждена. Технологии изменения генома еще очень молоды, и правовое регулирование пока не учитывает все аспекты. В прошлом году Российский фонд фундаментальных исследований запустил около 40 проектов, разрабатывающих эту тему, и сделал это задолго до сенсации с китайскими детьми. Просто проблема уже назрела.

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