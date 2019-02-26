2019-02-26T13:12:02+03:00
Звезды

Самую красивую солистку «Серебра» лишили Инстаграма-миллионника после увольнения из группы

Катя Кищук смогла сохранить достоинство и поддержать новых девушек [видео]
Петр СИМОНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Группа "Серебро".Группа "Серебро".Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

История с перезапуском известного проекта Максима Фадеева удивляет и разочаровывает фанатов. «Серебро» скоро обновится полностью, а последний состав распускается. Продюсер создал группу после проекта «Фабрика-2», где участвовала Елена Темникова. Нашли еще двух солисток и коллектив начал штурмовать подмостки шоу-бизнеса. Затем было «Евровидение», а через 7 лет Темникова со скандалом ушла из проекта, признавшись, что потеряла во время работы здоровье.

lenatemnikovaofficiallenatemnikovaofficial
Все видели мой предыдущий пост? Мало просмотров. Кто пропустил, признавайтесь.
135067 отметок «Нравится»538 комментариевInstagram

Состав проекта менялся нередко. Всего в «Серебре» работали 7 участниц, не считая трех новых солисток. Одной из самых ярких и голосистых участниц была Катя Кищук. 25-летняя певица из Тулы прошла серьезный кастинг и в 2016 году вошла в коллектив.

Но талантливый продюсер решил все пересмотреть и набрать новых участниц, имена которых мало что говорят. Ольга Серябкина, Екатерина Кищук и примкнувшая в прошлом году после самостоятельного ухода Полины Фаворской Татьяна Моргунова уходят в неизвестность.

serebro_officialserebro_official
В моей жизни (не хочу подсчитывать сколько раз...) уже были ситуации, когда кто-то покидал SEREBRO, уходил насовсем... от любви и дружбы...
160814 отметок «Нравится»1274 комментариевInstagram

Что происходит с Серябкиной сложно сказать. Ольга сейчас пытается спасти репутацию после подозрений в оказании эскорт-услуг.

serebro_officialserebro_official
Потихоньку все приходят в себя после НГ)
248505 отметок «Нравится»1442 комментариевInstagram

Татьяна Моргунова пока мало известна и интересна публике. А самая красивая солистка Катя Кищук, уволенная из группы вместе со всеми вынуждена была отдать свою раскрученную страничку в соцсети новым солисткам коллектива.

serebro_officialserebro_official
Питер спасибо 1day 2 gigs обожаем этот город #serebro #molly
116913 отметок «Нравится»337 комментариевInstagram

- Хочу, чтобы вы поддержали новых девочек и не обижали за то, что выбрали именно их. Сначала они покажут себя, а потом уже будете судить. Эту страницу я отдаю им - здесь будет их общее комьюнити, - на прощание написала она в аккаунте-миллионнике, откуда удалены все посты кроме этого.

- Спасибо всем, кто следил за мной, за этим профилем все это время, пока я была в группе SEREBRO. Это было замечательное время в моей жизни! И я очень верю в то, что впереди много ярких событий и дальше будет только лучше. Вы уже знаете, что состав группы полностью обновился и я больше не являюсь её участницей. Моя семья остаётся моей семьей и мы ещё увидимся тысячу раз. Я обожаю MALFA и все, что с ней связано! Благодаря вам произошло столько, что тут не хватит знаков, чтобы все описать.

И выложила прощальное видео.

kk_serebroofficialkk_serebroofficial
Всем привет!
108984 отметок «Нравится»1865 комментариевInstagram

Фанаты очень удивились такой политике продюсера, ведь «отжатый» Инстаграм изначально принадлежал лично Кате и у нее уже были свои подписчики до прихода в «Серебро».

Сам же Максим Фадеев, заявив о том, что утверждает новый состав группы, столкнулся с критикой поклонников из-за Кищук. При этом у 50-летнего Фадеева проблемы со здоровьем, о которых о напомнил в последней публикации.

- Уже многие знают, что каждый мой концерт нужно готовить не менее месяца концерт. Я ничего не слышу, у меня заливает уши и мне приходится ориентироваться и петь по приборам Но это уже история известная и я каждый мой концерт является событием и преодолением самого себя.

Почитатели Кати Кищук тут же в комментариях требуют вернуть певице аккаунт и называют его тираном.

serebro_officialserebro_official
Ну что, уже посмотрели реалити @pesninatnt? Как вам эфир? #molly
148075 отметок «Нравится»459 комментариевInstagram

Напомним, группа «Серебро» создана в 2006 году. В 2007 девочки поехали на «Евровидение» и заняли третье место. После этого успеха группа стала популярна за границей. Главное, что определяет популярность «Серебра», хиты, которые пишет плодовитый автор Максим Фадеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
КНР: проход кораблей ВМС США через Тайваньский пролив - провокация
Тимошенко сообщила о начале процедуры импичмента Порошенко
Эксперты рассказали, как защитить глаза при использовании гаджетов
Порошенко подписал закон о запрете российским наблюдателям принимать участие в выборах на Украине
Режиссер Георгий Данелия по-прежнему в коме
Похороны Игоря Малашенко пройдут в России
Путин поздравил Эрдогана с юбилеем и обсудил сотрудничество на высшем уровне
Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре
Вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага оштрафован клубом
В Испании возбудили уголовное дело по факту смерти Игоря Малашенко
Трамп направил в Конгресс секретную стратегию действий США в Сирии
Ученые нашли взаимосвязь между фастфудом и психическими заболеваниями
Глава МИД Украины Павел Климкин допустил возможность переговоров с Россией
Верховный суд России включил криптовалюту в статью об отмывании денег
В России предложили вернуть обращение "господин" в армии
Курящий у бронепоезда Ким Чен Ын попал на видео
Opel объявил о возвращении на российский рынок
МИД Индии объяснил удар по лагерю террористов в Пакистане
Божена Рынска считает, что смерть Малашенко могла быть насильственной
Британский посол заверил, что Юлия и Сергей Скрипаль живы
В "Газпроме" оценили возможное влияние директивы ЕС на "Северный поток-2"
В "Газпроме" прокомментировали причины ухода топ-менеджеров компании
Стоимость авиабилетов в России увеличилась на треть
Ким Чен Ын остановился в номере Фиделя Кастро в отеле Melia Hanoi
WADA примет решение о наказании для биатлонистки Васильевой до 4 марта
В коробках с гумпомощью США для Венесуэлы были испорченные продукты и просроченные лекарства
Правительство РФ выделит более 868 млн рублей на исследование Арктики
Организаторы "Евровидения-2019" прокомментировали ситуацию с украинкой Maruv
Российское судно "Партизан" получило пробоины после взрыва в Японском море