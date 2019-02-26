Самую красивую солистку «Серебра» лишили Инстаграма-миллионника после увольнения из группы
История с перезапуском известного проекта Максима Фадеева удивляет и разочаровывает фанатов. «Серебро» скоро обновится полностью, а последний состав распускается. Продюсер создал группу после проекта «Фабрика-2», где участвовала Елена Темникова. Нашли еще двух солисток и коллектив начал штурмовать подмостки шоу-бизнеса. Затем было «Евровидение», а через 7 лет Темникова со скандалом ушла из проекта, признавшись, что потеряла во время работы здоровье.
Состав проекта менялся нередко. Всего в «Серебре» работали 7 участниц, не считая трех новых солисток. Одной из самых ярких и голосистых участниц была Катя Кищук. 25-летняя певица из Тулы прошла серьезный кастинг и в 2016 году вошла в коллектив.
Но талантливый продюсер решил все пересмотреть и набрать новых участниц, имена которых мало что говорят. Ольга Серябкина, Екатерина Кищук и примкнувшая в прошлом году после самостоятельного ухода Полины Фаворской Татьяна Моргунова уходят в неизвестность.
Что происходит с Серябкиной сложно сказать. Ольга сейчас пытается спасти репутацию после подозрений в оказании эскорт-услуг.
Татьяна Моргунова пока мало известна и интересна публике. А самая красивая солистка Катя Кищук, уволенная из группы вместе со всеми вынуждена была отдать свою раскрученную страничку в соцсети новым солисткам коллектива.
- Хочу, чтобы вы поддержали новых девочек и не обижали за то, что выбрали именно их. Сначала они покажут себя, а потом уже будете судить. Эту страницу я отдаю им - здесь будет их общее комьюнити, - на прощание написала она в аккаунте-миллионнике, откуда удалены все посты кроме этого.
- Спасибо всем, кто следил за мной, за этим профилем все это время, пока я была в группе SEREBRO. Это было замечательное время в моей жизни! И я очень верю в то, что впереди много ярких событий и дальше будет только лучше. Вы уже знаете, что состав группы полностью обновился и я больше не являюсь её участницей. Моя семья остаётся моей семьей и мы ещё увидимся тысячу раз. Я обожаю MALFA и все, что с ней связано! Благодаря вам произошло столько, что тут не хватит знаков, чтобы все описать.
И выложила прощальное видео.
Фанаты очень удивились такой политике продюсера, ведь «отжатый» Инстаграм изначально принадлежал лично Кате и у нее уже были свои подписчики до прихода в «Серебро».
Сам же Максим Фадеев, заявив о том, что утверждает новый состав группы, столкнулся с критикой поклонников из-за Кищук. При этом у 50-летнего Фадеева проблемы со здоровьем, о которых о напомнил в последней публикации.
- Уже многие знают, что каждый мой концерт нужно готовить не менее месяца концерт. Я ничего не слышу, у меня заливает уши и мне приходится ориентироваться и петь по приборам Но это уже история известная и я каждый мой концерт является событием и преодолением самого себя.
Почитатели Кати Кищук тут же в комментариях требуют вернуть певице аккаунт и называют его тираном.
Напомним, группа «Серебро» создана в 2006 году. В 2007 девочки поехали на «Евровидение» и заняли третье место. После этого успеха группа стала популярна за границей. Главное, что определяет популярность «Серебра», хиты, которые пишет плодовитый автор Максим Фадеев.
ИСТОЧНИК KP.RU