Самую красивую солистку «Серебра» лишили Инстаграма-миллионника после увольнения из группы

История с перезапуском известного проекта Максима Фадеева удивляет и разочаровывает фанатов. «Серебро» скоро обновится полностью, а последний состав распускается. Продюсер создал группу после проекта «Фабрика-2», где участвовала Елена Темникова. Нашли еще двух солисток и коллектив начал штурмовать подмостки шоу-бизнеса. Затем было «Евровидение», а через 7 лет Темникова со скандалом ушла из проекта, признавшись, что потеряла во время работы здоровье.

lenatemnikovaofficial Все видели мой предыдущий пост? Мало просмотров. Кто пропустил, признавайтесь.

Состав проекта менялся нередко. Всего в «Серебре» работали 7 участниц, не считая трех новых солисток. Одной из самых ярких и голосистых участниц была Катя Кищук. 25-летняя певица из Тулы прошла серьезный кастинг и в 2016 году вошла в коллектив.

Но талантливый продюсер решил все пересмотреть и набрать новых участниц, имена которых мало что говорят. Ольга Серябкина, Екатерина Кищук и примкнувшая в прошлом году после самостоятельного ухода Полины Фаворской Татьяна Моргунова уходят в неизвестность.

serebro_official В моей жизни (не хочу подсчитывать сколько раз...) уже были ситуации, когда кто-то покидал SEREBRO, уходил насовсем... от любви и дружбы...

Что происходит с Серябкиной сложно сказать. Ольга сейчас пытается спасти репутацию после подозрений в оказании эскорт-услуг.

serebro_official Потихоньку все приходят в себя после НГ)

Татьяна Моргунова пока мало известна и интересна публике. А самая красивая солистка Катя Кищук, уволенная из группы вместе со всеми вынуждена была отдать свою раскрученную страничку в соцсети новым солисткам коллектива.

serebro_official Питер спасибо 1day 2 gigs обожаем этот город #serebro #molly

- Хочу, чтобы вы поддержали новых девочек и не обижали за то, что выбрали именно их. Сначала они покажут себя, а потом уже будете судить. Эту страницу я отдаю им - здесь будет их общее комьюнити, - на прощание написала она в аккаунте-миллионнике, откуда удалены все посты кроме этого.

- Спасибо всем, кто следил за мной, за этим профилем все это время, пока я была в группе SEREBRO. Это было замечательное время в моей жизни! И я очень верю в то, что впереди много ярких событий и дальше будет только лучше. Вы уже знаете, что состав группы полностью обновился и я больше не являюсь её участницей. Моя семья остаётся моей семьей и мы ещё увидимся тысячу раз. Я обожаю MALFA и все, что с ней связано! Благодаря вам произошло столько, что тут не хватит знаков, чтобы все описать.

И выложила прощальное видео.

Фанаты очень удивились такой политике продюсера, ведь «отжатый» Инстаграм изначально принадлежал лично Кате и у нее уже были свои подписчики до прихода в «Серебро».

Сам же Максим Фадеев, заявив о том, что утверждает новый состав группы, столкнулся с критикой поклонников из-за Кищук. При этом у 50-летнего Фадеева проблемы со здоровьем, о которых о напомнил в последней публикации.

- Уже многие знают, что каждый мой концерт нужно готовить не менее месяца концерт. Я ничего не слышу, у меня заливает уши и мне приходится ориентироваться и петь по приборам Но это уже история известная и я каждый мой концерт является событием и преодолением самого себя.

Почитатели Кати Кищук тут же в комментариях требуют вернуть певице аккаунт и называют его тираном.

serebro_official Ну что, уже посмотрели реалити @pesninatnt? Как вам эфир? #molly

Напомним, группа «Серебро» создана в 2006 году. В 2007 девочки поехали на «Евровидение» и заняли третье место. После этого успеха группа стала популярна за границей. Главное, что определяет популярность «Серебра», хиты, которые пишет плодовитый автор Максим Фадеев.