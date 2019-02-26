США поддерживали Чаушеску, пока он разваливал соцлагерь, а потом безжалостно распрощались

Америка продолжает попытки свергнуть законного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, выражая поддержку его противнику-оппозиционеру, самопровозглашённому «президенту» Хуану Гуайдо. Но на самом деле западные уверения в дружбе не стоят ничего. Тебя используют лишь до поры времени, как «полезного идиота», чтобы сдать в утиль, когда в тебе перестанут нуждаться. Об этом с историческими фактами на руках напомнила официальный представитель МИД РФ — Мария Захарова.

На днях американский сенатор-республиканец Марко Рубио в качестве иллюстрации «того, что ждёт Мадуро», в своём аккаунте опубликовал фотографию генсека ЦК румынской коммунистической партии, а с 1974 года — президента Румынии Николая Чаушеску.

Напомню, что господин Рубио является председателем Комитета Сената США по малому бизнесу, а по мнению журнала The Time, в 2012 году вошёл в топ-100 самых влиятельных людей мира. Это для понимания, какие люди управляют Штатами и миром.

Сенатор Марко Рубио.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А теперь о главном. Дело в том, что, несмотря на свои «опыт и статус», сенатор Рубио понятия не имеет о предмете рассуждений. Но это очень даже неудивительно, так как американские политики, а теперь и чиновники мало смыслят в том, за что отвечают. И не стоило бы рассказывать о не знающем мировую историю американском сенаторе, если бы не его абсолютное попадание себе же в голову.

Дело в том, что история Николая Чаушеску — это классический случай того, как в Вашингтоне готовы под прикрытием «демократических ценностей» поддерживать кого угодно, пока это соответствует национальным интересам. А если национальные интересы более не нуждаются в ком-либо, то и прощаются с «протеже» без особых церемоний.

Если бы только сенатор Рубио знал, что своей репликой в соцсетях он совершает политический каминг-аут, расписываясь в исторической ответственности США за миллионы загубленных жизней в различных частях света!

А теперь ликбез. Дело в том, что внешнеполитической целью Чаушеску было сокращение зависимости Румынии от СССР и других стран социалистического лагеря. Среди ярчайших его шагов на этом направлении:

— поддержка Пражской весны;

— сохранение дипломатических отношений с Израилем после Шестидневной войны 1967 года и с Чили после военного переворота Аугусто Пиночета в 1973 году;

— признание ФРГ без «одобрения» старших братьев из Москвы.

Это тот самый Чаушеску, который активно развивал отношения с западным политическим истеблишментом. Он был обласкан Западом, всевозможно награждён и осыпан миллиардными кредитами. В 70-х годах (это по тем-то меркам) он получил свыше 20 миллиардов долларов западных вливаний! Но откуда это знать сенатору Рубио в 2019 году — в год 50-летия визита президента Никсона в Бухарест для переговоров… с кем? Правильно, с Чаушеску. Интересно, а сенатор Рубио информирован, что Никсон был республиканцем?

Именно для возглавляемой Чаушеску Румынии ЕЭС (ныне ЕС — это я для сенатора Рубио поясняю) предоставило режим наибольшего благоприятствования, а в 1980 году между ЕЭС и Бухарестом было подписано соглашение об обмене промышленными товарами. Как видите, к Чаушеску санкции применять не спешили отчего-то.

А теперь то, что станет главным «русским фейком» в жизни сенатора Рубио: в 1984 году Румыния была единственной страной-членом СЭВ, не бойкотировавшей летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, за что в 1985 году Чаушеску был вручён Олимпийский орден.

Всё поменялось, как это и бывает с западной любовью, когда Чаушеску перестал устраивать своих благодетелей. Награды, визиты, кредиты и другие «благоприятствования» прекратились не из-за его политического долголетия или недемократичности правления, а из-за несоответствия западным интересам. Тут и грохнула первая цветная революция в регионе со всем набором традиционных механизмов «возвращения демократии и заботы о населении»: от дезинформации до провокаций.

Спустя годы открылись новые подробности событий 1989 года. В ходе официального расследования 2007 года было доказано, что приказ стрелять в демонстрантов в Тимишоаре отдал армии не Чаушеску (за что его расстреляли после двухчасового суда), а «перешедший на сторону народа» (ничего не напоминает?) генерал Стэнкулеску. Кстати, именно он был одним из организаторов суда над Чаушеску и его расстрела. А бывший премьер-министр Венгрии Миклош Немет впоследствии признал, что венгерские спецслужбы поставляли румынской оппозиции оружие. Опять ничего не напоминает?

Президент Николае Чаушеску и его жена незадолго до смертной казни, 1989 год. Фотохроника ТАСС.

Я точно не являюсь фанатом данного румынского деятеля, а вот согласно проведённым в Румынии соцопросам 2010 года, 40% населения хотело бы видеть президентом именно Чаушеску.

И ещё. Информация к размышлению для сенатора Рубио и тех, кого он воодушевляет. Спустя два десятка лет, в 2008 году, «перешедший на сторону народа и низвергший Чаушеску» генерал Стэнкулеску был осужден на длительный срок заключения за участие в подавлении «революции 1989 года». А председатель трибунала, приговорившего Чаушеску к расстрелу, вскоре после убийства румынского лидера покончил жизнь самоубийством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цирк уехал, Гуаидо остался: антиправительственные выступления в Венесуэле обернулись полным провалом

Этот день ждали очень долго и оппозиция и правительство. Утверждали, что 23 февраля станет одним из самых важных дней в истории Венесуэлы… Об этом сторонники Хуана Гуаидо говорили с пафосом, чависты со страхом. Но, как обычно это бывает в Боливарианской Республике, вместо «исторической даты» мы получили очередную порцию карнавала (подробности)

Мадуро: "Хватит угрожать, Дональд Трамп!"

Вооруженные силы Венесуэлы смогут защитить независимость страны от США. С таким заявлением 10 февраля выступил президент Боливарианской республики Николас Мадуро на открытии масштабных военных учений "Ангостура-200" в штате Миранда (подробности)