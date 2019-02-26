«Дело Скрипалей» - это часть операции «Паранойя»

4 марта 2018 года в тихом британском городке произошло «преступление века». Неизвестно кто прямо в центре Солсбери отравил нервно-паралитическим ядом проживавшего там международного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией. Без какого-либо расследования Лондон обвинил в «химатаке» Москву и ввел санкции. Однако историк спецслужб Александр Васильев уверен: «дело Скрипалей» - часть огромного плана английских элит под условным названием «Паранойя», цель которого - сплотить расколотое общество против мифической русской угрозы.

КИЛЛЕРЫ НЕ ДЕЛАЮТ СЕЛФИ

Версия с «отравлением», которую нам впаривает британское правительство, не выдерживает проверки здравым смыслом.

Представьте: вы решили отравить Скрипаля. Вы поехали бы в Солсбери средь бела дня? Зная, что там могут быть камеры, которые заснимут вашу физиономию? Зная, что вас могут заметить соседи? Зная, что вас могут увидеть Сергей и Юлия, если они дома? А после операции вы пошли бы гулять по городу, рассматривая витрины и живописные места?

Чарли Роули, который нашел пузырек с ядом и подарил своей подруге Дон Стерджесс, говорит, что тот был запечатан и упакован. Вы стали бы запечатывать и упаковывать, его перед тем как выкинуть? Пузырек в виде флакона для духов «Нина Риччи» явно имел товарный вид, поэтому Чарли и вручил его своей любимой женщине. То есть это не тот контейнер для яда, из которого якобы отравили Скрипалей. А чей это контейнер?

Дочка шпиона Юлия была отравлена вместе с отцом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посмотрим на передвижения персонажей этой истории 4 марта.

Примерно в 9 утра Скрипали выехали из дома. В 13.30 их машину видели движущейся по направлению к центру Солсбери.

«Агенты ГРУ» Александр Петров и Руслан Боширов прибыли на поезде в Солсбери в 11.48. Около 12 они подошли к району, где находится дом Сергея Скрипаля.

Полиция утверждает, что яд был нанесен на ручку двери. Чтобы отравиться таким образом, Скрипали должны были вернуться домой. Отравление могло произойти только между 12 часами дня (приход Петрова и Боширова якобы с ядом) и 13.30 (Скрипали едут в машине). Это всего полтора часа.

На фото видно, что дом Скрипаля находится в тихом закоулке, в тупике. По обе стороны - жилые дома. В домах окна, за окнами люди. Петров и Боширов - не местные, в модных куртках выделяются из толпы. Соседи наверняка бы их запомнили. Но нет!

А МОЖЕТ, ЭТО БЫЛ ЯД САМОГО СКРИПАЛЯ?

Есть гораздо более правдоподобное объяснение: у Петрова и Боширова назначены встречи со Скрипалем. Поэтому они приезжали дважды - 3 и 4 марта. И 4 марта Скрипали вернулись домой к моменту прихода Петрова и Боширова, которые прибыли в Солсбери не травить Сергея, а поговорить с ним.

Почему полиция уверена, будто яд привезли Петров и Боширов? Потому что в их гостиничном номере в Лондоне были найдены следы этого вещества. Но это можно объяснить и по-другому. Когда Петров и Боширов пришли домой к Скрипалю, яд был уже там. Его частицы остались на их одежде и обуви. Может, это был не их яд? А яд Скрипаля?

Эта версия объясняет, почему отрава, которую в июне 2018 года нашел Чарли Роули, содержалась в поддельном флаконе с этикеткой духов «Нина Риччи». Весьма странно, что «полковники ГРУ» засунули яд в такой флакон. Любой мужчина использовал бы для этой цели какой-нибудь дезодорант или лосьон после бритья. Зато «Нина Риччи» выглядит вполне естественно в чемодане у женщины. У Юлии Скрипаль, например.

Если яд был такой силы, что должен был убить Сергея, то Юлия отравилась бы гораздо быстрее и вряд ли осталась бы в живых. Более правдоподобно выглядит такая версия: никто ей ничего не подбрасывал. Контейнер с ядом она сама положила в чемодан.

В этом флаконе из-под духов якобы и был яд, которым отравили Скрипалей. Позже бутылочку найдет британец Чарли Роули и подарит ее своей подруге Дон Стерджесс. Женщина, брызнув на себя псевдодухами, погибнет.Фото: REUTERS

КОТА-ТО ЗА ЧТО?!

В начале апреля 2018 года появились сообщения о домашних животных Скрипаля. У него был кот и две морские свинки. Свинки умерли. Кот выжил. Его отвезли в химлабораторию британского министерства обороны в Портон-Дауне. По «случайному» совпадению, она находится рядом с Солсбери. Там пушистика исследовали и умертвили.

А затем произошло невероятное: трупы кота и морских свинок быстренько кремировали, чтобы... избежать заражения лаборатории. Которая и существует для того, чтобы работать с ядами. И в которой вполне могли сохранить тушки. Ведь расследование только началось, но кто-то уже принял решение уничтожить важнейшую часть вещественных доказательств.

Если химики в Портон-Дауне «боялись заразиться», это означает, что яд был в телах кота и морских свинок. Это также не укладывается в версию о том, что Петров и Боширов намазали отраву на ручку входной двери. Как же следы яда попали в тела домашних животных? Вышли котик и две свинки - и облизали ручку?

Чтобы прояснить все детали, надо поговорить со Скрипалями. Однако доступа к ним нет. В британских газетах пишут, что состояние Сергея ухудшается. В России многие считают, что его уже нет в живых.

СПАЯТЬ СТРАНУ «ХИМАТАКОЙ»

Сразу после отравления Скрипалей британское правительство обвинило наши спецслужбы, которые якобы действовали по указанию Кремля. Началась оголтелая антироссийская кампания. Проект «Паранойя», как я это называю.

Зачем он нужен? Британское общество, как и любая западная либеральная демократия, очень уязвимо. Намного более чем российское или китайское. В нем нет единства даже по самым фундаментальным вопросам. Брексит - процесс выхода Британии из Европейского союза, расколовший страну пополам, - прекрасный пример местного бардака.

Участники проекта «Паранойя» - политики, журналисты, спецслужбы. Все они - патриоты Британии, уверенные, что делают важное дело. Пытаются сцементировать общество «химатакой» вокруг «русской угрозы».

СКОТНЫЙ ДВОР

Сегодня в Британии царит обстановка, в которой о нас можно говорить все что угодно. В газетах пишут, будто каждый второй русский, живущий в Лондоне, - шпион. 75 тысяч русских шпионов. Вышел научный доклад под названием «Путин все видит и слышит». Директор британской разведки МИ6 Алекс Янгер убеждает народ, что русские хотят разрушить британский образ жизни. А миллионы наводнивших острова мигрантов, значит, его не разрушают.

В марте прошлого года после выступления Терезы Мэй в парламенте по поводу отравления Скрипалей лидер лейбористской партии Джереми Корбин предложил дождаться доказательств «причастности российских спецслужб». Агрессивно-послушное большинство моментально налепило ему ярлык агента Кремля. А ведь он просто исполнял обязанности лидера оппозиции.

Большинство британских СМИ послушно вторят Мэй, что есть только одно «правильное» объяснение инциденту в Солсбери. Шаг в сторону - госизмена, клеймо «полезного идиота Кремля» найдется для каждого.

А народ? Британцы, с которыми я обсуждал дело Скрипалей, сомневаются в официальной версии. Потому что весь проект «Паранойя» основан на лжи. Большой и циничной, как ложь про оружие массового поражения у Саддама Хусейна, которая привела к гибели сотен тысяч людей и разрушению Ирака. Но Россия - не Ирак. С русскими этот номер не пройдет.

Лондон.

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