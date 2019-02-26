Дарью Мороз спросили о новой возлюбленной Богомолова

Дарья Мороз впервые высказалась о разводе с бывшим мужем Константином Богомоловым. Актриса также ответила на вопрос о новой возлюбленной режиссера.

Светских хроникеров давно интересуют обстоятельства развода Дарьи Мороз и ее мужа, теперь уже бывшего, Константина Богомолова. Актриса удовлетворила любопытство ушлых папарацци и рассказала, что происходит в ее семье.

d_moroz Дарья Мороз высказалась о разводе с Константином Богомоловым

"Мы с Костей, как и все адекватные люди, не любим вмешательства в личную жизнь. Поэтому никогда не афишировали, но и не скрывали специально, что давно официально разведены и еще дольше не вместе. Не углубляясь в детали. Это факт. Как и то, что несмотря на это, мы все это время продолжали воспитывать дочку, общаясь в ежедневном режиме и работать вместе", - призналась Дарья в соцсети.

Она уточнила, что за последние два с половиной приняла участие в трех спектаклях Богомолова и снялась в сериале "Содержанки", который вот-вот выйдет. По словам актрисы, тандем творческий - более тонкая материя, чем тандем личный.

konbog75 Константин Богомолов давно не живет с Дарьей Мороз

"Я много лет являюсь членом Костиной актерской команды. Найти людей, говорящих с тобой на одном языке в профессии, иногда сложнее, чем найти спутника по жизни. Поэтому, как видите, работать мы тоже успешно продолжаем вместе и, надеюсь, так будет и дальше", - заверила Мороз.

Дарья заявила, что и она, и ее бывший супруг с уважением относятся друг к другу. "У нас прекрасные дружеские отношения. Мы навсегда останемся близкими людьми и любящими родителями для нашей дочери Ани", - констатировала артистка.

Что касается предполагаемой новой возлюбленной Богомолова, то Дарья уклонилась от ответа на этот вопрос. "Что касается личной жизни каждого, мы ее не обсуждаем и не комментируем - это личное дело его и мое", - заключила актриса.