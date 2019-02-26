Как попасть на ТВ: в программу к Малышевой набирают героев за 5 тысяч, а на юбилей к Пугачевой за 500 рублей

Попасть в популярные телешоу могут не только знаменитости, но и рядовые телезрители. Конечно же, не за те же гонорары и на другие роли, но иногда этот опыт оказываемся интересным приключением, да еще и позволяет немного заработать. «Комсомольская правда» составила для вас список горячих «вакансий» для людей без специального образования в популярных программах.

№1. Вечер с Аллой Борисовной

Когда: 27 февраля в «Останкино» с 13.00 до 20.00 съемка программы «Сегодня вечером». Тема передачи «Алла Пугачева». В среду снимают программу к грядущему юбилею Аллы Борисовны - в апреле Примадонне исполняется 70 лет.

Программу "Сегодня вечером" о юбилее Аллы Пугачевой ведет Максим ГалкинФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Условия: На программу приглашают зрителей от 18 до 55 лет. Исключительно нарядных (в светлой одежде, с укладками, просят украсить себя бусами и брошками). Ведущие передачи Максим Галкин и Юлия Меньшова. У зрителей в зале, которых сейчас набирают, уникальный шанс увидеть, услышать Аллу Пугачеву.

Гонорар: 500 рублей.

№2. Консультация у теледоктора

Когда: 27, 29 февраля.

Условия: В ежедневные программы о здоровье на Первом канале и «Россия1» герои нужны постоянно, поэтому и набор идет практически ежедневно. Важно, что ищут реальных людей с настоящими проблемами. Подставных актеров здесь нет. Поэтому если вы решитесь на всю страну с экрана телевизора рассказать о своей «болячке», то получите за это не только гонорар, но и консультацию светилы медицины, а иногда и медицинскую помощь. На программах Елены Малышевой («Жить здорово!») и докторов Агапкина и Мясникова («О самом главном») помогают решить самые разные проблемы со здоровьем. Сейчас ищут женщину с варикозным расширением вен для проведения процедуры; герои с сахарным диабетом 2 типа; люди, которые потратили необоснованно много денег на лечение в частной клинике. Список тем постоянно обновляется.*

Гонорар: от 2500 до 5000 рублей.

№ 3. День с Лободой и Нагиевым

Когда: 1 марта на киностудии «Мосфильм» съемки «Голос. Дети». С 9.45 до 23.30.

Условия: На съемках шоу «Голос. Дети» можно посмотреть и послушать талантливых детей. Окунуться в закулисье популярного телепроекта. И, конечно же, подсмотреть за неформальным общением членов жюри, в котором в этом сезоне заседает Светлана Лобода. Ну а поклонницам бессменного ведущего проекта Дмитрия Нагиева будет интересно понаблюдать за харизматичным артистом. Приглашают зрителей от 16 до 55 лет, а также детей от 12 лет с родителями. Форма одежды: яркая, нарядная. Под запретом наряды в клетку, в горошек, в полоску, вещи с логотипами и в спортивном стиле.

Гонорар: 700 рублей.

Поклонники интересуются закулисьем шоу "Голос. Дети"Фото: Instagram.com

№4. «Модный приговор» на весну

Когда: 28 февраля. 1 марта с 9.30 до 23.00 в «Останкино» съемки «Модного приговора».

Условия: Зрителей от 18 до 50 лет приглашают на съемки программы «Модный приговор», где можно не только аплодировать по условному сигналу, но и узнать много интересного о модных тенденциях на весну от Александра Васильева и Эвелины Хромченко. В роли защитника в этот раз - Надежда Бабкина.

Гонорар: 750 рублей.

№ 5. Попасть на судебные разборки

Когда: 4, 5, 6, 7 марта запись программы «Зал суда» на телеканале «Мир» с 9.30 до 18.30.

Условия: Зрителей от 18 до 50 лет приглашают на шоу, в котором судья, истец и ответчик разбирают различные денежные споры. На съемки не пустят в черной и спортивной одежде. Если захотите сниматься ежедневно, то женщинам придется менять прическу, макияж и наряд, чтобы не примелькаться в кадре. Как и на всех остальных съемках, с собой нужно взять воду и парочку бутербродов - о питании массовки организаторы чаще всего не заботятся.

Гонорар: 700 рублей.

* Условия набора зрителей и героев на различные телепрограммы постоянно обновляются на сайте: massovki.net