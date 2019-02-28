Пенсионеры до 1 июля получат доплаты сверх прожиточного минимума

Правительство одобрило законопроект о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума.

- Мы рассчитываем, что эти изменения будут одобрены Государственной Думой уже в весеннюю сессию. Неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года. И деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года, - сообщил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

Тему доходов пенсионеров поднял в Послании Федеральному собранию Владимир Путин. По закону, неработающие пенсионеры должны получать пенсии не ниже прожиточного минимума по региону. Часто это достигается за счет социальных доплат. Но дело в том, что социальная доплата автоматически уменьшается в случае роста пенсий и других мер социальной поддержки. В итоге доход таких пенсионеров никак не может превысить прожиточный минимум - индексация самой пенсии приводит к симметричному сокращению соцдоплаты.

Минтруд предложил изменить схему: сначала повысить уровень социальных доплат до размера прожиточного минимума пенсионера в регионе, а потом уже индексировать пенсии и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ).

- В результате доходы пенсионеров ежегодно будут выше прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и единовременной денежной выплаты в текущем году, - пояснил Медведев.

По данным Пенсионного фонда России, индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты сверх прожиточного минимума пенсионера в соответствии с предложением президента затронет 12% неработающих пенсионеров. Всего за пять лет на эти цели будет потрачено примерно 120 миллиардов рублей.

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