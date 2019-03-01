Полковник Владимир Квачков: Мы хотели захватить Владимир и идти на Москву

«В АРМИИ ТРУДНЕЕ, ЧЕМ НА ЗОНЕ»

- Товарищ полковник, что такое тюрьма? Тяжело было пережить заключение? Из чего состоит жизнь нынешнего зэка?

- Жилая зона - это практически мотострелковый полк, но вместо казарм - бараки.

Там обычный рабочий день. Восемь часов... Я уже был пенсионером. Освобожден от всех работ, даже уборки территории. Барак был не комфортный, все-таки тесный. Представьте площадь своей квартиры. Если она 70 квадратных метров, то в ней живет 35 заключенных! Это и есть тюрьма. И чем дышать? Все вещи должны храниться у тебя в сумке, по-зековски «на бауле» в кладовке.

В десантном полку труднее физически. А на зоне сейчас и питание более-менее.

- Вы сами изменились в тюрьме?

- Безусловно, я изменился за 11 с лишним лет тюрьмы. Они помогли мне осознать, что я раб Божий, хоть и воин Христов. Во мне произошло внутреннее воцерковление. Раньше в основе моих поступков лежало материалистическое: экономика, как меня учили в марксизме-ленинизме, партия. Все это, честно и откровенно, чушь собачья. Марксизм - подлое учение, потому что переворачивает картину мироздания, ставит с ног на голову.

- Говорят, вы стали монархистом.

- Монархистом я был и раньше. Но сейчас для меня монархия - это не только политическое устройство. А это устройство, при котором государь несет ответственность перед Богом. Как отец в семье - ответственность за детей и жену.

«СССР БЫЛ БЛИЖЕ К ХРИСТУ»

- Выйдя на свободу, вы в первый же день объявили, что хотите воцерковлять людей. Объяснитесь, что это.

- Хороший вопрос. Воцерковление народа - это ликвидация невежества, которое царит в нашей стране. Атеистический СССР был ближе к Христу по нравственности общества. Если раньше религию замещала советская идея, социалистическая, то сейчас нет идеологии, нравственных опор. Получается, СССР был ближе к духовности человека, чем якобы свободная капиталистическая Россия.

70-летний полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков провел в тюрьме 11 лет. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

- Вы раньше положительно отзывались о Ленине и Сталине. А теперь? Ведь большевики топили православие в крови?

- Соглашусь отчасти. Ленинско-троцкистский период после революции 17-го, безусловно, топил. Был русский холокост. Гражданская война уничтожила сотни тысяч священников, дворян, цвет нации. Но Сталин, в конце концов, пришел к тому, что надо не мировой пожар раздувать, где Россия была вязанкой дров, а создавать русское советское государство. Он говорил: я русский грузинского происхождения.

Хотя без Ленина не было бы и Сталина... Это трагедия нашего народа. Сталина надо вернуть в Мавзолей.

- Вот как? А Ленина? Убрать?

- Нет. Мавзолей должен остаться. Мавзолей Ленина, Сталина и Гагарина. Вот три фигуры нашей истории 20-го века, которые должны быть на Красной Площади.

- Как это вяжется с вашим православием? Ведь фактически - вы предлагаете к Ленину добавить еще две мумии?

- Наши прадеды решили, что Ленин должен быть сохранен. Я уважаю их выбор. Как православный социалист говорю. Петр тоже погубил народу будь здоров, когда строил Петербург. И что, мы теперь Петра будем поливать? Просто Ленин искал справедливость без Бога. Вот его главная ошибка. Но он искал правду.

«ЗАПАДНЫЕ УКРАИНЦЫ - ЭТО ОБОЛВАНЕННЫЕ РУССКИЕ»

- Православный социализм? Как его понимать?

- Самое главное - духовная сфера. Ниже - организуется политическая структура. Цели и задачи определяются верой людей. А нынешние верят в бабло, простите. Почему социализм? Это лучший способ ведения народного хозяйства. В том же Китае 70% экономики в общенародной госсобственности. И никакого противоречия.

А по типу политического устройства государство должно быть монархическое - потому, что если царство на небе, должно быть царство и на земле. Но до этого нам еще жить минимум одно поколение...

- Но хоть что-то в сегодняшней политике страны вы поддерживаете? Возвращение Крыма, например.

- Я возвращение Крыма категорически приветствовал! Несмотря на все вопли: ты что, власть поддерживаешь? Да мне по барабану. Мне важно, что Крым в составе России. Что устранена угроза ликвидации Черноморского флота и возникновения в Севастополе чужой военно-морской базы. Сейчас эсминец США зашел в Одессу. А так он зашел бы в Севастополь. В город русской славы?!

В 14-м году нужно было лишить фашистский режим в Киеве вообще возможности вякания, вернуть Харьковскую, Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую и Одесскую области. И Приднестровье. Вот был наш ответ чемберленам всем этим…

Полковник Владимир Квачков с женойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- А украинцы - это русские или это все-таки другой народ?

- Русские следующие: великороссы, малороссы или украинцы и белорусы.

- А западенцы, галичане - они русские?

- Да, русские. Они приняли на себя удар западного униатства. Они были побеждены, в отличие от Александра Невского, который понял, что лучше пойти под татар, которые хотя бы не навязывают свою веру. В отличие от него, князь Галицкий пошел-таки в унию в надежде получить защиту католического Папы. И чем кончилось? А украинство им было навязано в Первую мировую войну австрийской разведкой. Оттуда идут истоки этого западно-украинского неприятия своей русской принадлежности. Западные украинцы - это русские, оболваненные через религию и пропаганду.

«ХВАТИТ КОРМИТЬ КАВКАЗ» - ЭТО ПОДЛЫЙ ЛОЗУНГ

- Вы называли себя еще и националистом. Жестко отзывались о приезжих из Средней Азии. Сейчас, после заключения, вы это мнение изменили?

- Это было и осталось. Пока гости ведут себя в доме как гости, к ним можно относиться как к гостям. А когда приезжают и начинают заводить свои порядки здесь, в моей русской Москве, начинают все эти сходки свои, стрельбы, пляски, я их хочу поставить на место. Чтобы они знали: Москва - столица русского государства.

- Но Москва - столица всей России. А в России живут не только русские.

- А я под русской нацией понимаю не только великороссов, малороссов и белорусов, но и все коренные народы России - татар, дагестанцев и даже чеченцев. И у меня, например, вызывают отвращение призывы «хватит кормить Кавказ». Это совершенно антирусский и подлый лозунг. Кавказцы - это наши коренные российские народы. В отношении среднеазиатов. Мой 177-й отдельный отряд спецназа в Афганистане на 80% состоял из воинов среднеазиатов. Националист - это не тот человек, который ненавидит другие нации - это уже нацисты. А я люблю свой русский народ больше всех народов мира. Но я такое же право признаю и за другими народами…

- Ваши адвокаты говорили, что в политику лезть вы не собираетесь. Будете в домашних тапочках книжки писать. А тут я вас слушаю, сплошные политические заявления...

- Адвокаты специально всех вводили в заблуждение. (хитро улыбается) Конечно, я пойду в политику. Мне нечем больше заниматься. Может, еще военной наукой…

Только что отбывший срок за организацию вооруженного госпереворота полковник рассказал на Радио "КП", как провел 11 лет за решеткойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КСТАТИ

«Я сидел не за Чубайса»

- Владимир Васильевич, все думают, что вы сидели за покушение на Анатолия Чубайса. Но это было давно и вас оправдали. Последние годы отсидки были за подготовку вооруженного мятежа. Говорили фантастические вещи, что вы пытались завербовать подводную лодку. С арбалетами и гранатами шли брать российские города. Это правда?

- Я действительно готовил в 2009 и 10 годах то, что потом назвали вооруженным мятежом. Вербовка подводной лодки - это журналистике выдумки. Нужно было обсмеять саму идею. А арбалеты были у одной из групп. Речь не о фантазиях. Заговор был. Мы должны были собраться в лесу под Ковровом. Овладеть вооружением местной учебной части. Там под сотню танков, БМП. Потом выдвинуться и захватить Владимир. Затем объявить во Владимире сбор с последующим походом на Москву.

- Это же шутка? Такое просто невозможно...

- Нет, я говорю правду. Меня когда-то перевели из Узбекистана в Москву на повышение за успешное оформление подобной же фантазии в Таджикистане. Когда ФСБ узнало у готовящемся, сразу были разуты танки и БМП, которые мы планировали захватить - с них сняли гусеницы.

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