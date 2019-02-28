Как Минфин на пенсионерах экономит: сберегли миллиарды — потеряли триллионы

Скупой платит дважды. Эта поговорка вполне уместна по отношению к государству и работающим пенсионерам. С 2016 года им прекратили индексировать пенсию. Сэкономить на этом удалось, по словам главы Минтруда Максима Топилина, около 250 млрд рублей. За три года. А теперь давайте прикинем, сколько бюджет на этом потерял только в прошлом году.

Приблизительный расчет можно сделать, опираясь на от открытые данные Росстата.

В 2016 году в России было 15,2 млн работающих пенсионеров, а по итогам 2018 оказалось — 9,8 млн. То есть за три года, когда пенсии для тружеников не индексировались, их число сократилось на 5,4 млн. Неужели все они бросили работать? Вряд ли. Скорее всего — просто перешли на зарплату в конвертах, чтобы получить прибавку к пенсии. Тем более, что от работы на свету сейчас им никакой выгоды нет: накопительная часть не увеличивается.

Став теневиками, эти пенсионеры прекратили платить 13% НДФЛ, а их работодатели — отчислять 22% с фонда зарплаты в Пенсионный фонд.

По данным того же Росстата, зарплата работающего пенсионера составляет 80% от средней по стране или 34,5 тыс рублей. Таким образом, бюджет недополучил в прошлом году около 240 млрд подоходного налога, пенсионный фонд потерял до 600 млрд. А мы еще не посчитали потери фондов обязательного медицинского и социального страхования.

Потери превышают экономию не вдвое, как в поговорке, а в разы: при выгоде в четверть триллиона убытки исчисляются триллионной суммой. К тому же государство несет и имиджевый ущерб от того, что миллионы заслуженных людей вынуждены скрываться в тени. Но Минфин стоит на своем и возвращать индексацию работающим не хочет.

С чем связано такое упорство? Этот вопрос мы задали двум бывшим министрам экономики России Андрею Нечаеву и Евгению Ясину.

- Существует стратегическая задача — повышать до достойного уровня пенсии тем, кто уже не может работать, - сказал «КП» Евгений Ясин. - Именно для этого поднимается пенсионный возраст и не происходит индексация работающим. Тех, кто в состоянии работать, государство должно поддерживать по-другому: гарантировать им рабочее место с достойной зарплатой. Если мы снова начнем раздавать пенсии всем, кто может прокормить себя сам, то через несколько лет мы не сможем платить никому. Сегодня возможность для индексаций работающим есть, но если мы идеологически пойдем по этому пути — государство надорвется.

- Минфин любит подтвержденные цифры, поэтому точным расчетам сэкономленных миллионов верит больше, чем приблизительным потерянным миллиардам, - сказал «КП» Андрей Нечаев. - Решение об экономии — простое и понятное, а просчитывать долгосрочные последствия: что люди уйдут в тень и перестанут платить налоги — сложнее. Прямой статистики по теневому сектору нет. Кстати я не думаю, что именно отсутствие индексации, которая исчисляется несколькими сотнями рублей, является решающим фактором, когда человек на старости лет уходит на нелегальное положение. Тем не менее, мне кажется, что обирать бедных людей аморально. Мы никак не можем добиться того, чтобы социальная поддержка была адресной. Пенсионеры бывают разные. Работающий пенсионер- президент банка спокойно обойдется без индексации, а пенсионерка-уборщица или нянечка в сельской больнице — это совсем другой уровень дохода и ей индексация была бы нужна.

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