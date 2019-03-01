2019-03-01T18:40:40+03:00
Звезды

Бывший бойфренд Леди Гаги счастлив, что сбежал от нее

Фанаты певицы обвинили Тейлора Кинни в лицемерии
Ольга АНТОНОВА
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Всему приходит свой конец, выдохлась и любовь Тейлора и СтефаниВсему приходит свой конец, выдохлась и любовь Тейлора и СтефаниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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За пять лет романа Тейлора Кинни и Леди Гага они пережили многое. Были и расставания, и внезапные поездки друг к другу в другие города, и болезнь звезды, когда ей отказали ноги и актер был постоянно рядом с ней, поддерживая ее, и планы на организацию грандиозной свадьбы. Но под венец пара так не пошла. Всему приходит свой конец, выдохлась и любовь Тейлора и Стефани (настоящее имя певицы).

Говорят, что всему виной вдруг вспыхнувшая любовь Гаги к своего партнеру по фильму «Звезда родилась» Бредли Куперу, есть и предположение, что актер просто не выдержал успеха любимой на актерском поприще. Ведь новый фильм открыл ее миру и с новой стороны - как трагическую актрису и это сильно задело самолюбие ее возлюбленного. Как бы то ни было, но после победы артистки на «Оскаре» Кинни намекнул, что его радует расставание с ней.

«Посчастливилось, что ты сбежал от Гаги», — предположила одна из подписчиц Тейлора под его новой фотографией. Среди пользователей, которые поставили лайк комментарию, был и сам актер. Этот лайк стал красной тряпкой для фанатов эпатажной звезды. Они обвинили звезду фильма «Дневники вампира» в лицемерии и это отрезвило задор бывшего возлюбленного Гаги, и он поспешил извиниться перед ней, назвав свою оценку случайной.

«Извиняюсь за лайк. Это была случайность. Я счастлив за Стеф (настоящее имя певицы — Стефани. — Прим. ред.) и горжусь за нее», — признался Тейлор.

Напомним, Леди Гага появилась на главном кинособытии года одна. А после эмоционального выступления пары на сцене театра Dolby многие заподозрили, что между ней и Купер действительно роман. В ответ Леди Гага заявила, что их песня — это чувственная композиция, а фильм — история любви.

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Это было одно из самых искренних выступлений на «Оскаре»: Леди Гага и Брэдли Купер спели дуэтом песню «Shallow» - саунтрек к фильму «Звезда родилась» - так, что у миллионов зрителей по всему миру не осталось сомнений в том, что между ними не просто рабочие отношения. Во время своего выступления Гага смотрела на Брэдли так, что между ними разве что искры не сыпались. Незадолго до церемонии вручения премии «Оскар» певица разорвала помолвку со своим женихом Кристианом Карино. Как поговаривают, причина в том, что Стефани (это настоящее имя звезды) влюбилась в своего партнера по фильму. И тот факт, что Брэдли воспитывает дочь вместе с русской моделью Ириной Шейк, похоже, ничуть не смущает артистку (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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