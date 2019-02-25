"Бедная Ира": Поклонники жалеют Шейк после флирта Леди Гаги и Брэдли Купера на "Оскаре"

Прославившаяся своим необычным концептом и сильным голосом Леди Гага теперь еще стала и заслуженной персоной в киносреде - артистка удостоилась "Оскара" за песню Shallow к фильму "Звезда родилась".

Получая заслуженную награду на 91-ой церемонии вручения золотых статуэток, она, конечно же, не могла не поблагодарить актера и режиссера Брэдли Купера, который принял непосредственное участие в создании этой картины и помогал начинающей актрисе советами. Слово за слово, и вот уже оба артиста стоят на сцене перед роялем с микрофонами в руках.

Неожиданный дуэт, исполняющий оскароносную песню, смотрелся настолько гармонично, что тут же растопил сердца зрителей, а томные взгляды и чувственные объятия Гаги и Купера окончательно свели их поклонников с ума.

Леди Гага и Брэдли Купер исполняют Shallow на церемонии Оскар-2019 .

"Рояль и Бредли Купер пока что лучшее, что было на Оскаре-2019", - прокомментировала выступление пользовательница Twitter под ником kate_leon33.

"Ааааа, как красиво выступили Бредли Купер и Гага. На все времена. Это любовь", - поддержала ее levit_s.

"Окей, я больше не буду разглагольствовать о Леди Гаге, но, согласно подсчетам ABC News, ее лоб соприкасался со лбом Брэдли Купера на протяжении 24 секунд. Просто, к слову", - добавила SarahJaneBurns7.

Нашлись и к те, кто все же вспомнил о присутствии в зале возлюбленной режиссера - российской супермодели Ирины Шейк, которая всего несколько лет назад родила ему дочь.

Брэдли Купер и Ирина Шейк.Фото: REUTERS

"Леди Гага выглядит ОЧЕНЬ влюбленной в Брэдли Купера. Я ее не виню, конечно, это все-таки Брэдли Купер, но бедная Ира", - написала irakeremes.

Стоит отметить, что сами артисты ожидали такой реакции еще с начала совместных съемок. А тот факт, что Гага неожиданно разорвала помолвку со своим 50-летний агентом Кристианом Карино, лишь подогрел интерес к актерской "паре". Однако, как сообщает HoolywoodLife со ссылкой на друзей певицы и режиссера, на деле их не связывает ничего, кроме работы.

Гага и Купер действительно хотели бы еще посотрудничать в будущем, но вот в качестве партнеров они друг друга не видит. Брэдли полностью устраивает Ирина Шейк, и он не раз говорил о том, что хочет еще больше детей от нее. Гага об этом прекрасно знает.

Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow. 'A Star Is Born' Soundtrack

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