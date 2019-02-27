2019-02-27T15:31:18+03:00
Звезды

Певец Шура сам оплодотворит суррогатную мать

Лишившийся мужского органа исполнитель все может
Ольга ЛИБГАРДТ
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Певец Шура.Певец Шура.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Певец Шура всерьез возжелал стать папой. Исполнитель уже нашел суррогатную мать. Теперь дело за малым. Артист отказался сдать свое семя врачам, потому что решил самолично оплодотворить девушку.

Шура искал суррогатную мать, уверяя, что испытать радость отцовства намерен в самое ближайшее время. На помощь исполнителю бросилась его давняя подруга Лера Кудрявцева. Телеведущая нашла женщину, которая готова родить звезде 90-х ребенка.

"Эту суррогатную мать зовут Света, она живет на Украине. Мы с ней уже знакомы. Она прекрасная девушка, которая подарит мне детей", - вне себя от счастья сообщил Шура.

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Шура раз в полгода чистит сосуды, не чурается артист и кодировки
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По словам музыканта, возможны два варианта. "Сдать свое семя врачам или же все сделать естественным способом. Я выбрал второй вариант. Потому что я еще сам все могу!", - сказал, как отрезал, музыкант.

Правда, пока певец не работал над этим вопросом. Он решил отложить интимный момент до лучших времен. Певец признается, что из-за жилищных проблем ему совсем не до секса.

У 43-летнего Шуры пытаются отобрать квартиру, в которой он прожил 15 лет. В 2003 году исполнитель хита "Твори добро" в наркотическом угаре переписал собственное жилье на одного из приятелей. А недавно ему сообщили, что оно перешло к другим людям, и попросили освободить апартаменты.

Шура исчез на пике популярности.Причиной стало онкологическое заболевание певца

"Сейчас я продолжаю жить в своей квартире, но теперь в качестве квартиранта! - посетовал лишившийся мужского органа артист. - Смешно говорить, но сейчас я снимаю свою же собственную квартиру. Плачу исправно 80 тысяч в месяц, у меня составлен договор аренды. Сижу как на иголках, эта ситуация отнимает у меня массу сил. Радует только одно: пока меня оттуда никто не выгонит. Какой дурак это сделает, когда я плачу такие большие деньги?"

Певец надеется, что вскоре его проблемы разрешатся с божьей помощью: "Бог решает все за нас наверху. Я уверен, что все будет хорошо, какой бы исход ни был. Сейчас суды идут, я надеюсь, что справедливость восторжествует".

Шура уверяет, что после того, как жилищный вопрос разрешится, он начнет работать над продолжением рода. "Как только отвоюю квартиру, тогда вплотную начну общаться с суррогатной матерью. Я очень хочу детей. Но понимаю, что им нужны время и деньги! А их у меня сейчас нет", - констатировала эпатажная звезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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