Шура заявил о суррогатном материнстве после встречи с Кудрявцевой

Певец Шура всерьез решил стать отцом. Ребенок артиста появится на свет благодаря суррогатной матери.

Как стало известно, Шура заплатит почти два миллиона рублей за возможность иметь наследника или наследницу, а, может, сразу двоих. Помогла артисту в этом непростом вопросе Лера Кудрявцева.

Именно телеведущая, по слухам, дала исполнителю наводку на поиск в нужном направлении. Шура заявил, что, как только он разберется с квартирным вопросом, то сразу пойдет рожать, сообщают Dni.ru.

leratv В прошлом году Лера Кудрявцева стала мамой

Стоит отметить, что новость о суррогатной матери для Шуры в очередной раз подогрела слухи о том, что и сама Лера Кудрявцева могла прибегнуть к подобным услугам - мол, поэтому и разбирается в этом вопросе. Впрочем, сама телеведущая не раз заявляла, что выносила и родила дочку сама. Девочка, которую назвали Маша, появилась на свет в августе 2018 года.

Что касается Шуры, то в начале 2019 года в прессе широко муссировались слухи о том, что звезда 90-х медленно, но верно спивается. Об этом рассказывали соседи певца. В ответ Шура опроверг все обвинения в пристрастии к алкоголю.

shuramedvedev Шура не унывает и намеревается стать отцом

Конечно, певец не скрывает, что любит иногда выпить. Однако ни о какой зависимости речи не идет. К спиртному он обратился, когда у него начались проблемы с квартирой. Прошлым летом артист даже попал в реабилитационную клинику.

Ранее в эфире программы "Привет, Андрей!" певец рассказал, что недоброжелатели лишили его жилья. В 2003 году артист купил квартиру за 100 тысяч долларов. Когда у него начались проблемы с наркотиками, мошенники воспользовались ситуацией и переписали недвижимость на себя. Шура подал иск на обидчиков в суд. Сейчас исполнитель взял ипотеку на новые апартаменты.

Шура - "Ты не верь слезам".Пик популярности певца пришелся на конец 1990-х

Но это не все беды, которые обрушились на исполнителя хитов "Твори добро" и "Холодная луна". Недавно стало известно, что у него обнаружили онкологическое заболевание. По словам эксцентричного исполнителя, рак нашли довольно поздно. Через неделю после встречи с онкологом популярный певец лежал на операционном столе в Одинцовском военном госпитале. "Мне отрезали одно яичко. Ладно, значит, нужно это пройти и жить дальше. Только вера в Бога помогла выстоять", - пояснил Шура.

Он перенес несколько тяжелых курсов химиотерапии, после которых "ему жить не хотелось". Но сейчас певиц исцелился. "Я уже семь лет регулярно проверяюсь", - рассказывал артист в интервью Лере Кудрявцевой в программе "Секрет на миллион".