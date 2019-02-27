2019-02-27T19:44:23+03:00
Звезды

35-летняя певица Зара в лифчике показала плоский живот

Исполнительница патриотичных песен продемонстрировала откровенное фото
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Зара относится к числу тех знаменитостей, которые предпочитают не афишировать свою личную жизньЗара относится к числу тех знаменитостей, которые предпочитают не афишировать свою личную жизньФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Зара похвасталась идеальным телом. 35-летняя певица крайне редко выкладывает фотографии в соцсетях. Однако в этот раз знаменитость превзошла самые смелые ожидания поклонников.

Артистка выложила откровенное фото. Зара подписала снимок одним лишь словом "Done". На селфи она предстает в лифчике и лосинах. Многочисленные подписчики пришли в восторг от внешнего вида стройной знаменитости.

zara_musiczara_music
Зара похвасталась идеальным телом
29697 отметок «Нравится»322 комментариевInstagram

Поклонники поспешили оценить снимок, однако сойтись во мнении им оказалось непросто. Одни решили, что Зара слишком сильно худая и выглядит в буквальном смысле истощенной. Другие предложили маме двоих детей скинуть еще пару-тройку килограмм и тогда в идеальной форме можно не сомневаться. Третьи заверили, что Зара идеальна, как и ее плоский живот.

Отметим, Зара относится к числу тех знаменитостей, которые предпочитают не афишировать свою личную жизнь. В ее блоге чаще можно увидеть фото с концертов и гастролей, чем снимки в купальниках.

zara_musiczara_music
Зара предпочитает не афишировать свою личную жизнь
55898 отметок «Нравится»529 комментариевInstagram

К слову, накануне Зара гуляла на свадьбе коллеги по сцене. 38-летний певец Доминик Джокер (настоящее имя Александр Бреславский) женился на своей давней подруге Екатерине Кокориной, звезде шоу "Голос" из команды Басты. Звезды расписались в одном из столичных ЗАГСов еще две недели назад, а 26 февраля отметили это событие в элитном ресторане.

На фотографиях с торжества заметили композитора Игоря Крутого, модельера Игоря Гуляева, телеведущую Ольгу Бузову и многих других. Знаменитости веселились всю ночь и разошлись только под утро.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Экс-адвокат назвал Трампа «расистом, мошенником и жуликом»
Страны Персидского залива приостановили авиасообщение с Пакистаном
Трамп и Ким Чен Ын запланировали подписание совместного соглашения
Ансамбль Александрова спел для пассажиров московского метро
Индия потребовала от Пакистана немедленного освобождения своего пилота
Порошенко предложил продавать украинскую электроэнергию в ЕС
В Словакии 13-летний школьник выстрелил в одноклассника из пистолета
СБУ сообщило о «масштабной кибератаке» на ЦИК
Российские ученые разработали оперативный метод диагностирования рака мозга
Голикова обеспокоена тем, что россиянки стали позже рожать первого ребенка
Австралийка столкнулась с отравлением организма из-за грудных имплантов
СК ходатайствует об аресте еще двух фигурантов дела Арашуковых
Германия и Франция не собираются пересматривать соглашение по Brexit
Луценко назвал контрабандное приобретение запчастей для ВСУ «приемлемым»
Российский пилот Сергей Сироткин снова будет участвовать в «Формуле-1»