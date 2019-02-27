35-летняя певица Зара в лифчике показала плоский живот

Зара похвасталась идеальным телом. 35-летняя певица крайне редко выкладывает фотографии в соцсетях. Однако в этот раз знаменитость превзошла самые смелые ожидания поклонников.

Артистка выложила откровенное фото. Зара подписала снимок одним лишь словом "Done". На селфи она предстает в лифчике и лосинах. Многочисленные подписчики пришли в восторг от внешнего вида стройной знаменитости.

zara_music Зара похвасталась идеальным телом

Поклонники поспешили оценить снимок, однако сойтись во мнении им оказалось непросто. Одни решили, что Зара слишком сильно худая и выглядит в буквальном смысле истощенной. Другие предложили маме двоих детей скинуть еще пару-тройку килограмм и тогда в идеальной форме можно не сомневаться. Третьи заверили, что Зара идеальна, как и ее плоский живот.

Отметим, Зара относится к числу тех знаменитостей, которые предпочитают не афишировать свою личную жизнь. В ее блоге чаще можно увидеть фото с концертов и гастролей, чем снимки в купальниках.

zara_music Зара предпочитает не афишировать свою личную жизнь

К слову, накануне Зара гуляла на свадьбе коллеги по сцене. 38-летний певец Доминик Джокер (настоящее имя Александр Бреславский) женился на своей давней подруге Екатерине Кокориной, звезде шоу "Голос" из команды Басты. Звезды расписались в одном из столичных ЗАГСов еще две недели назад, а 26 февраля отметили это событие в элитном ресторане.

На фотографиях с торжества заметили композитора Игоря Крутого, модельера Игоря Гуляева, телеведущую Ольгу Бузову и многих других. Знаменитости веселились всю ночь и разошлись только под утро.