Кристина Асмус обнажилась в ванне
Кристина Асмус в очередной раз дала повод говорить о себе. Актриса сделала откровенное селфи в ванне.
"Русская девушка с немецкой фамилией в корейской маске делает селфи на американский айфон", - подписала снимок Кристина Асмус. К слову, настоящая фамилия Кристины - Мясникова.
Вообще, ванна, давно стала одним из самых излюбленных мест Кристины для пикантных фотосессий. При этом на фото актриса, как несложно догадаться, полностью обнажена. Ухоженная и уточнённая Кристина привела пользователей соцсети в восторг. Нельзя не согласиться, что в свои 30 лет знаменитость выглядит как школьница.
Не так давно актриса радовала фолловеров снимками с Мальдив. Артистка провела неделю на солнечном острове Фуранафуши, славящийся своими белоснежными пляжами. Кристина купалась, загорала, ужинала в местных ресторанах и щедро делилась отпускными снимками в блоге.
Кадры, которые Кристина делала в отпуске, получились очень горячими! Настолько, что актрису немедленно заподозрили в измене, а некоторые интернет-СМИ запестрели заголовками "Народ в шоке от разрыва Асмус и Харламова".
Но все оказалось банальнее. Оказывается, на острова актриса летала не отдыхать, а работать. Асмус снимается в экранизации вышедшего в 2017 году романа Дмитрия Глуховского.
А что до семейной жизни Кристины, то в ней по-прежнему все безоблачно. Актриса вместе с мужем воспитывают четырехлетнюю дочь Настю. До недавнего времени знаменитая пара скрывала лицо дочки, и только недавно стала показывать ее. Судя по снимкам, маленькая Настя растет копией мамы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Кристина Асмус: досье KP.RU»