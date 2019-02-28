Кристина Асмус обнажилась в ванне

Кристина Асмус в очередной раз дала повод говорить о себе. Актриса сделала откровенное селфи в ванне.

"Русская девушка с немецкой фамилией в корейской маске делает селфи на американский айфон", - подписала снимок Кристина Асмус. К слову, настоящая фамилия Кристины - Мясникова.

asmuskristina В свои 30 лет знаменитость выглядит как школьница

Вообще, ванна, давно стала одним из самых излюбленных мест Кристины для пикантных фотосессий. При этом на фото актриса, как несложно догадаться, полностью обнажена. Ухоженная и уточнённая Кристина привела пользователей соцсети в восторг. Нельзя не согласиться, что в свои 30 лет знаменитость выглядит как школьница.

Не так давно актриса радовала фолловеров снимками с Мальдив. Артистка провела неделю на солнечном острове Фуранафуши, славящийся своими белоснежными пляжами. Кристина купалась, загорала, ужинала в местных ресторанах и щедро делилась отпускными снимками в блоге.

asmuskristina Кристина Асмус выложила откровенные снимки

Кадры, которые Кристина делала в отпуске, получились очень горячими! Настолько, что актрису немедленно заподозрили в измене, а некоторые интернет-СМИ запестрели заголовками "Народ в шоке от разрыва Асмус и Харламова".

Но все оказалось банальнее. Оказывается, на острова актриса летала не отдыхать, а работать. Асмус снимается в экранизации вышедшего в 2017 году романа Дмитрия Глуховского.

А что до семейной жизни Кристины, то в ней по-прежнему все безоблачно. Актриса вместе с мужем воспитывают четырехлетнюю дочь Настю. До недавнего времени знаменитая пара скрывала лицо дочки, и только недавно стала показывать ее. Судя по снимкам, маленькая Настя растет копией мамы.