2019-02-28T13:50:25+03:00
Звезды

Кристина Асмус обнажилась в ванне

Актриса привела в восторг своим селфи
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кристина Асмус.Кристина Асмус.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Кристина Асмус в очередной раз дала повод говорить о себе. Актриса сделала откровенное селфи в ванне.

"Русская девушка с немецкой фамилией в корейской маске делает селфи на американский айфон", - подписала снимок Кристина Асмус. К слову, настоящая фамилия Кристины - Мясникова.

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В свои 30 лет знаменитость выглядит как школьница
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Вообще, ванна, давно стала одним из самых излюбленных мест Кристины для пикантных фотосессий. При этом на фото актриса, как несложно догадаться, полностью обнажена. Ухоженная и уточнённая Кристина привела пользователей соцсети в восторг. Нельзя не согласиться, что в свои 30 лет знаменитость выглядит как школьница.

Не так давно актриса радовала фолловеров снимками с Мальдив. Артистка провела неделю на солнечном острове Фуранафуши, славящийся своими белоснежными пляжами. Кристина купалась, загорала, ужинала в местных ресторанах и щедро делилась отпускными снимками в блоге.

asmuskristinaasmuskristina
Кристина Асмус выложила откровенные снимки
67857 отметок «Нравится»463 комментариевInstagram

Кадры, которые Кристина делала в отпуске, получились очень горячими! Настолько, что актрису немедленно заподозрили в измене, а некоторые интернет-СМИ запестрели заголовками "Народ в шоке от разрыва Асмус и Харламова".

Но все оказалось банальнее. Оказывается, на острова актриса летала не отдыхать, а работать. Асмус снимается в экранизации вышедшего в 2017 году романа Дмитрия Глуховского.

А что до семейной жизни Кристины, то в ней по-прежнему все безоблачно. Актриса вместе с мужем воспитывают четырехлетнюю дочь Настю. До недавнего времени знаменитая пара скрывала лицо дочки, и только недавно стала показывать ее. Судя по снимкам, маленькая Настя растет копией мамы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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