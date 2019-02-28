Фото Маяковского с собачкой установило рекорд на аукционе «Город муз»

Уникальная фотография Владимира Маяковского с собачкой была продана на аукционе «Город муз» аж за 220 тысяч рублей, превысив первоначальную цену в 30 раз. Ее обладателем стал анонимный покупатель.

Снимок поэта со скотчтерьером Скотиком сделал Александр Родченко в 1925 году. Фотография хранилась в архивах писателя и литературоведа Виктора Шкловского.

Уникальный снимок продан за 220 тысяч рублей. Фото: Александр Родченко/РИА Новости

«Единственная (из многих десятков) фотография, на которой мы видели Маяковского улыбающимся мягкой, «светлой» улыбкой, - это его фотография с собакой на руках, - так описывал ее невролог Института мозга Григорий Поляков, который составлял научное заключение о смерти поэта. - Быть может, тут сказалась любовь Маяковского к животным и его снисходительная нежность к существам слабым».

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