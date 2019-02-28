У арестованного экс-полковника Захарченко обнаружены очередные миллионы

Третий год экс-полковник Дмитрий Захарченко на нарах в СИЗО . А представители правоохранительных органов все продолжают и продолжают находить у него баснословные богатства. На этот раз дело коснулось жен, а их у начальника одного из управлений Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России было аж три.

- Как стало известно органам прокуратуры, во время поездки в США в 2013 году в тот момент еще невеста Захарченко Яна Саратовцева приобрела ювелирных украшений на сумму в 320 000 долларов США. - Сообщил «Комсомольской правде» представитель генпрокуратуры Александр Куренной. - А такие покупки фактически равняются ее доходу за несколько лет — с 2007 по 2014 года. Где украшения неизвестно, так что ей придется вернуть сумму, эквивалентную их стоимости.

Но бриллианты, по сведениям Генпрокуратуры, это еще далеко не все . Непонятно каким образом нажитого имущества у родственников и женщин Захарченко обнаружено на сумму почти в полмиллиарда рублей. Это и ценные облигации на 208 813, 88 долларов США. И несколько объектов недвижимости, которые сдаются в аренду, а прибыль аккумулируется на счетах в банках (более 35 миллионов).

- Кроме того в банковских хранилищах соответчиков (жен Захарченко и их родственников— прим.ред) неподтвержденных денежных средств на 2 500 000 долларов. - заявил Куренной.

И хотя подробности что именно найдено и у кого представителями ведомства не сообщались, «Комсомолке» стало известно, что, например, у «боевой подруги» Захарченко и матери его ребенка Марины Семыниной найдены те самые облигация — 201 штука GPB Eurobond PLC ( 231 миллион рублей). А еще помимо этого 40 миллионов на счету. А у ближайшей родственницы третьей жены Анастасии Пестриковой кругленький счет в банке на 343 000 долларов. Никто из жен и родственников не смогли объяснить откуда деньги и ценности.

Напомним, что один гражданский суд против Захарченко по возвращению незаконно нажитого уже состоялся в 2017 году. Тогда в пользу государства было изъято имущества на 9 миллиардов рублей. Но прокурорские проверки на этом не закончились и коснулись всех из окружение арестованного за взятки полицейского . И вот спустя 1,5 года Генпрокуратура принесла в суд новые сведения.

Гражданская жена полковника Захарченко расскажет о миллиардах своего мужа .Гражданская жена полковника Захарченко расскажет о миллиардах своего мужа и о жизни со скандально известным полковником. О его миллиардах и о том, каково ей сейчас быть фигуранткой уголовного дела

Первое предварительное заседание по обращению в пользу государства незаконно нажитого имущества Захарченко и его родни уже состоялось 28 февраля в Никулинском суде города Москвы.

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